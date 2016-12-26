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Киевские власти с полицией будут проводить паспортный контроль в домах
26.12.2016 14:15

Киевские власти с полицией будут проводить паспортный контроль в домах

Весной 2017 года киевские власти начнут проводить рейды по квартирам. Их целью будет выявление людей, которые нелегально проживают в помещениях, а также незарегистрированных домов. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, пишет 44.ua.

"Мы будем с полицией проводить паспортный контроль в домах и квартирах, чтобы понимать, сколько людей легально проживают в квартирах, а сколько незарегистрированы", - сказал он.

Напомним, оплата за коммунальные услуги в домах без счетчиков зависит от того, сколько людей в квартире зарегистрировано. Также подобные мероприятия смогут помочь киевским властям определить жилые помещения, которые сдаются в аренду без оплаты налогов в бюджет.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, в пресс-службе ПАО "Киевгаз" заявили, что в случае если жильцы квартиры, необорудованной газовым счетчиком, временно уехали, они могут не платить за газ.

Теги материала: Киев, КГГА, проверка, оплата, полиция
Новости СМИ2
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