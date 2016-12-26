Киевские власти с полицией будут проводить паспортный контроль в домах

MIGnews.com.ua

Весной 2017 года киевские власти начнут проводить рейды по квартирам. Их целью будет выявление людей, которые нелегально проживают в помещениях, а также незарегистрированных домов. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, пишет 44.ua .

"Мы будем с полицией проводить паспортный контроль в домах и квартирах, чтобы понимать, сколько людей легально проживают в квартирах, а сколько незарегистрированы", - сказал он.

Напомним, оплата за коммунальные услуги в домах без счетчиков зависит от того, сколько людей в квартире зарегистрировано. Также подобные мероприятия смогут помочь киевским властям определить жилые помещения, которые сдаются в аренду без оплаты налогов в бюджет.