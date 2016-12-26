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В Киеве появится музей науки вместо "тарелки" на Лыбедской
26.12.2016 14:13

В Киеве появится музей науки вместо "тарелки" на Лыбедской

На заседании Кабмина было решено, что в Киеве создадут музей науки на базе объектов Украинского института научно-технической экспертизы и информации на улице Антоновича, сообщает Интерфакс.

"Этот объект известен жителям Киева как "тарелка", и там есть высотное сооружение, которое полностью уже не имеет системы энергообеспечения, там разморожена система отопления, оно не эксплуатируется, - заявила министр образования Лилия Гриневич.

Также она добавила, что для общества очень важна эта идея по реализации музея науки для детей в Киеве.

Для этого учтут опыт Лондонского музея науки, музея науки Коперника в Варшаве, научного центра NEMO в Амстердаме.

"Украина нуждается в таком современном объекте", - добавила Гриневич.

Кабмин поддержал решение поручить Фонду государственного имущества (ФГИ) Украины провести открытый конкурс с целью создания научно-образовательного пространства (музея науки) на базе имущества УкрИНТЭИ на принципах государственно-частного партнерства.

Как сообщал MIGnews.com.ua, руководитель аппарата Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко сообщил, что мэрия города намерена до конца 2016 года сформировать дорожную карту по новому зданию Театра на Подоле, а до апреля 2017-го обязуются провести техническую экспертизу для выявления возможных нарушений законодательства при реконструкции данного здания.

Теги материала: музей, Киев, наука, развитие
Новости СМИ2
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