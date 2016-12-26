В Киеве появится музей науки вместо "тарелки" на Лыбедской

MIGnews.com.ua

На заседании Кабмина было решено, что в Киеве создадут музей науки на базе объектов Украинского института научно-технической экспертизы и информации на улице Антоновича, сообщает Интерфакс.

"Этот объект известен жителям Киева как "тарелка", и там есть высотное сооружение, которое полностью уже не имеет системы энергообеспечения, там разморожена система отопления, оно не эксплуатируется, - заявила министр образования Лилия Гриневич.

Также она добавила, что для общества очень важна эта идея по реализации музея науки для детей в Киеве.

Для этого учтут опыт Лондонского музея науки, музея науки Коперника в Варшаве, научного центра NEMO в Амстердаме.

"Украина нуждается в таком современном объекте", - добавила Гриневич.

Кабмин поддержал решение поручить Фонду государственного имущества (ФГИ) Украины провести открытый конкурс с целью создания научно-образовательного пространства (музея науки) на базе имущества УкрИНТЭИ на принципах государственно-частного партнерства.