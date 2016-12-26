В Киеве Daewoo насмерть сбил студента КПИ

MIGnews.com.ua

В понедельник, 26 декабря, около 07:00 в Киеве на проспекте Победы автомобиль Daewoo насмерть сбил 24-летнего парня, сообщает DTP.KIEV.UA .

Молодой человек перебегал дорогу в неположенном месте, водитель автомобиля не успел затормозить и сбил нарушителя. Смерть наступила мгновенно из-за сильного удара. При этом тело зацепилось за заднее стекло машины и провисело там около получаса.

На месте правоохранители установили, что погибшим является студент Киевского политехнического института 1992 года рождения. Согласно предварительным данным, молодой человек перед происшествием находился в ночном клубе, так как от него исходил запах алкоголя. Кроме этого парень всего лишь три дня назад получил водительские права.