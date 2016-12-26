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В Киеве Daewoo насмерть сбил студента КПИ
26.12.2016 13:56

В Киеве Daewoo насмерть сбил студента КПИ  Видеорепортаж

В понедельник, 26 декабря, около 07:00 в Киеве на проспекте Победы автомобиль Daewoo насмерть сбил 24-летнего парня, сообщает DTP.KIEV.UA.

Молодой человек перебегал дорогу в неположенном месте, водитель автомобиля не успел затормозить и сбил нарушителя. Смерть наступила мгновенно из-за сильного удара. При этом тело зацепилось за заднее стекло машины и провисело там около получаса.

На месте правоохранители установили, что погибшим является студент Киевского политехнического института 1992 года рождения. Согласно предварительным данным, молодой человек перед происшествием находился в ночном клубе, так как от него исходил запах алкоголя. Кроме этого парень всего лишь три дня назад получил водительские права.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, 24 декабря, в Одесской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием десяти автомобилей. 

Теги материала: студент, ДТП, Киев, жертва, видео
Новости СМИ2
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