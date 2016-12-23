В Киеве на Харьковском бульдозеры снесли рынок из МАФов

MIGnews.com.ua

Рано утром в пятницу, 23 декабря, на Харьковском массиве в Киеве был разрушен рынок из МАФов.

Об этом сообщает Сегодня.

По словам свидетелей, бульдозеры разнесли рынок из ларьков на Харьковском массиве, в частности на Ревуцкого, 40.

От ларьков осталась только груда смятых металлических конструкций.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве в ночь на 22 декабря неизвестные разгромили МАФы возле станции метро "Политехнический институт". На месте событый находились машины скорой помощи и правоохранительных органов.

Позже стало известно о пяти пострадавших во время демонтажа МАФов на улице Политехнической в Киеве. Среди пострадавших двое полицейских.

В общей сложности столичная полиция получила пять сообщений от врачей о предоставлении медицинской помощи пострадавшим на улице Политехнической. Среди них - двое работников полиции. Также в полицию поступило более 10 сообщений, касающихся этих событий.