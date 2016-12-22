В Киевском зоопарке открыли резной деревянный "Домик для петушка"

MIGnews.com.ua

В четверг, 22 декабря, в Киевском зоопарке решили открыть новый деревянный "Домик для петушка" ручной работы. Обновление вольера для содержание птиц обусловлено символом грядущего года - Огненным петухом. Информацию об открытии новой локации опубликовала пресс-служба зоопарка на странице в социальной сети Facebook.

Вольер расположился недалеко от центрального входа. Жителями нового домика станут местные обитатели - необычной породы кучерявого пуха, имеющий рыжий окрас и его семью из четырех курочек.

Во время торжественного новоселья, смотрители зоопарка приготовили угощение, которое могли давать птицам дети посетителей.