В Киевском зоопарке открыли резной деревянный "Домик для петушка"

В четверг, 22 декабря, в Киевском зоопарке решили открыть новый деревянный "Домик для петушка" ручной работы. Обновление вольера для содержание птиц обусловлено символом грядущего года - Огненным петухом. Информацию об открытии новой локации опубликовала пресс-служба зоопарка на странице в социальной сети Facebook.
Вольер расположился недалеко от центрального входа. Жителями нового домика станут местные обитатели - необычной породы кучерявого пуха, имеющий рыжий окрас и его семью из четырех курочек.
Во время торжественного новоселья, смотрители зоопарка приготовили угощение, которое могли давать птицам дети посетителей.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 20 декабря в 14:00 в Киевском зоопарке установили инновационную новинку - первое в столице "солнечное дерево" для подзарядки электронных устройств.