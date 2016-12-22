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В Киевском зоопарке открыли резной деревянный "Домик для петушка"
22.12.2016 18:39

В Киевском зоопарке открыли резной деревянный "Домик для петушка"  Фоторепортаж

В четверг, 22 декабря, в Киевском зоопарке решили открыть новый деревянный  "Домик для петушка" ручной работы. Обновление вольера для содержание птиц обусловлено символом грядущего года - Огненным петухом. Информацию об открытии новой локации опубликовала пресс-служба зоопарка на странице в социальной сети Facebook.

Вольер расположился  недалеко от центрального входа. Жителями нового домика станут местные обитатели - необычной породы кучерявого пуха, имеющий рыжий окрас и его семью из четырех курочек.

Во время торжественного новоселья, смотрители зоопарка приготовили угощение, которое могли давать птицам дети посетителей.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее,  20 декабря в 14:00 в Киевском зоопарке установили инновационную новинку - первое в столице "солнечное дерево" для подзарядки электронных устройств.

Теги материала: Киев, Киевский зоопарк, дети, животные
Новости СМИ2
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