ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27,15
Главная - Киев
Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
Фото: Аpostrophe
22.12.2016 13:56

Эксклюзив  Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны

На Софийской площади в Киеве вместе с главной новогодней елкой станы 19 декабря открыли и рождественскую ярмарку, на которой ждут всех киевлян и гостей столицы. Журналисты Mignews.com.ua посетили ее и выяснили, во сколько же простому украинцу обойдется погулять на ярмарке.

Развлечения

Организаторы новогодних празднеств разместили множество разнообразных аттракционов, как на Софийской, так и на Михаловской площадях. При этом возле елки расположилась большая сцена, а также смотровая площадка с небольшими горками для детей. По всем локациям можно встретить веселых и неугомонных аниматоров в костюмах Дедов Морозов, животных, персонажей из мультфильмов, которые готовы развлекать и фотографироваться со всеми. Придя на ярмарку, вы можете развлечь себя и детей, прокатившись на:

- каруселях – 50 гривен
- аттракционе "Корабль пиратов" – 40 гривен
- 16-метровом колесе обозрения – 50 гривен
- "Шалених гірках"
   малая горка: 1 спуск – 25 гривен, 5 спусков – 60 гривен, 10 спусков – 90 гривен
   большая горка в будний день: 1 спуск- 30 гривен, 5 спусков – 70 гривен, 10 спусков – 100 гривен
   большая горка в праздничный день: 1 спуск – 30 гривен, 3 спуска – 70 гривен, 5 спусков – 100 гривен

А также посетив:

- дом ледяных скульптур – 80 гривен со взрослого и 40 гривен с ребенка
- Kinder-площадку – бесплатно
- тоннель желаний – бесплатно

Еда

После активных развлечений и прогулки всегда хочется поесть, ну а тем более согреться. От Софийской до Михаловской площади растянулась целая вереница деревянных ларьков, владельцы которых предлагают гостям праздника множество вкусностей.

Напитки:

- глинтвейн: 250 мл – от 30 гривен и до 60 гривен, 350 мл – от 40 гривен и до 85 гривен
- грог медовый – 350 мл от 70 гривен
- кофе – от 15 гривен и до 40 гривен
- чай – от 25 гривен
- горячий шоколад – от 20 гривен

Еда (цены указываются за 100 г):

 

- шашлык
  свинина – 45 гривен
  баранина – 65 гривен
  курица – 40 гривен
- скумбрия на гриле – 35 гривен
- колбаски – 40 гривен
- свиные ребрышки на гриле – 40 гривен
- овощи гриль – 30 гривен
- картошка по-домашнему – 20 гривен
- голубцы – 30 гривен
- плов – 50 гривен
- соленья – 20 гривен
- лаваш – 10 гривен за 1 шт  
- чебуреки – от 30 гривен за 1 шт
- хачапури – от 50 гривен за 1 шт
- сдобные пироги с разнообразными фруктовыми начинками – от 35 гривен за 1 порционный кусочек
- леденцы на палочке – от 15 гривен за 1 шт

Сувениры

В этом году, в отличие от прошлого, на рождественской ярмарке очень мало ларьков, где посетители могут приобрести милые безделушки на память для себя и своих родных. По-видимому, организаторы посчитали, что продавать их невыгодно, и все заполнено едой и напитками. Тем не менее вы можете приобрести:

- этнические тканевые игрушки-обереги, пропитанные травами и пряностями – от 90 гривен
- елочные шары, разрисованные вручную – от 50 гривен
- гончарные изделия – от 30 гривен
- свечи – от 15 гривен
- пряники – простенькие от 15 гривен и разрисованные от 30 гривен 

Итого

На новогодней ярмарке люди гуляют в основном парами или же целыми семьями с детьми. Мы приблизительно подсчитали, во сколько же обойдется гостям празднества посещение мероприятия.

Пара:

- развлечение с аниматорами – бесплатно
- тоннель желаний – бесплатно
- "Шалені гірки": 10 спусков – 100 гривен
- глинтвейн: 2 стаканчика по 350 мл – 120 гривен
- колесо обозрение: 2 жетона – 100 гривен
- шашлык из свинины: 2 порции – 100 гривен
- овощи на гриле: 2 порции – 60 гривен
- пирог: 2 кусочка – 70 гривен
- игрушка-оберег – 100 гривен
- пряники: 2 шт – 60 гривен    

Итого: такая прогулка может вам обойтись на двоих как минимум в 710 гривен.

Семья с одним ребенком:

- развлечение с аниматорами – бесплатно
- Kinder-площадка – бесплатно
- дом ледяных скульптур – 160 гривен со взрослых и 40 гривен с ребенка
- карусель – 50 гривен
- глинтвейн: 2 стаканчика по 350 мл – 120 гривен
- горячий шоколад – 20 гривен
- шашлык из свинины: 2 порции – 100 гривен
- шашлык из курицы – 40 гривен
- картошка по-домашнему: 3 порции – 60 гривен 
- пирог: 3 кусочка – 105 гривен
- леденец – 15 гривен
- игрушка-оберег – 100 гривен
- пряники: 3 шт – 90 гривен     

Итого: если вы решили прогуляться по рождественской ярмарке всей семьей, то за это вам придется отдать минимум 900 гривен.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, главные новогодние елки открылись во всех городах страны практически в тот же день, что и киевская. Журналисты сайта MIGnews.com.ua разобрались, какие же городские власти решили установить деревья в этом году.

Теги материала: Новый год, ярмарка, главная елка страны, Рождество, Софиевская площадь
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Под Новый год в Киеве пройдут два новогодних концерта джаза и поэзии
Важное
Под Новый год в Киеве пройдут два новогодних концерта джаза и поэзии
На новогодние праздники в Киеве перекроют ряд улиц. Схема проезда
Важное
На новогодние праздники в Киеве перекроют ряд улиц. Схема проезда  Фоторепортаж
В новогоднюю ночь в столице добавится пять маршрутов общественного транспорта
Важное
В новогоднюю ночь в столице добавится пять маршрутов общественного транспорта  Видеорепортаж
В Киеве установили новогоднюю елку из Карпат
Важное
В Киеве установили новогоднюю елку из Карпат  Фоторепортаж
В Киев привезли главную елку страны стоимостью 50 тысяч гривен: опубликовано видео
Важное
Эксклюзив  В Киев привезли главную елку страны стоимостью 50 тысяч гривен: опубликовано видео  Видеорепортаж
На новогодние праздники в центре Киева установят колесо обозрения
Важное
На новогодние праздники в центре Киева установят колесо обозрения

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
Эксклюзив  Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
22.12.2016
10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
Эксклюзив  10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
22.12.2016
Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
Эксклюзив  Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
21.12.2016
"После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
Эксклюзив  "После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
21.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Если у меня счет в ПриватБанке, то я:

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26,6000 27,1500
EUR 28,0000 29,0000
RUR 0,4200 0,4600
BTC 737,9850 815,6676
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика