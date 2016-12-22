Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны

MIGnews.com.ua

На Софийской площади в Киеве вместе с главной новогодней елкой станы 19 декабря открыли и рождественскую ярмарку, на которой ждут всех киевлян и гостей столицы. Журналисты Mignews.com.ua посетили ее и выяснили, во сколько же простому украинцу обойдется погулять на ярмарке.

Развлечения

Организаторы новогодних празднеств разместили множество разнообразных аттракционов, как на Софийской, так и на Михаловской площадях. При этом возле елки расположилась большая сцена, а также смотровая площадка с небольшими горками для детей. По всем локациям можно встретить веселых и неугомонных аниматоров в костюмах Дедов Морозов, животных, персонажей из мультфильмов, которые готовы развлекать и фотографироваться со всеми. Придя на ярмарку, вы можете развлечь себя и детей, прокатившись на:

- каруселях – 50 гривен

- аттракционе "Корабль пиратов" – 40 гривен

- 16-метровом колесе обозрения – 50 гривен

- "Шалених гірках"

малая горка: 1 спуск – 25 гривен, 5 спусков – 60 гривен, 10 спусков – 90 гривен

большая горка в будний день: 1 спуск- 30 гривен, 5 спусков – 70 гривен, 10 спусков – 100 гривен

большая горка в праздничный день: 1 спуск – 30 гривен, 3 спуска – 70 гривен, 5 спусков – 100 гривен

А также посетив :

- дом ледяных скульптур – 80 гривен со взрослого и 40 гривен с ребенка

- Kinder-площадку – бесплатно

- тоннель желаний – бесплатно

Еда

После активных развлечений и прогулки всегда хочется поесть, ну а тем более согреться. От Софийской до Михаловской площади растянулась целая вереница деревянных ларьков, владельцы которых предлагают гостям праздника множество вкусностей.

Напитки:

- глинтвейн: 250 мл – от 30 гривен и до 60 гривен, 350 мл – от 40 гривен и до 85 гривен

- грог медовый – 350 мл от 70 гривен

- кофе – от 15 гривен и до 40 гривен

- чай – от 25 гривен

- горячий шоколад – от 20 гривен

Еда (цены указываются за 100 г):

- шашлык

свинина – 45 гривен

баранина – 65 гривен

курица – 40 гривен

- скумбрия на гриле – 35 гривен

- колбаски – 40 гривен

- свиные ребрышки на гриле – 40 гривен

- овощи гриль – 30 гривен

- картошка по-домашнему – 20 гривен

- голубцы – 30 гривен

- плов – 50 гривен

- соленья – 20 гривен

- лаваш – 10 гривен за 1 шт

- чебуреки – от 30 гривен за 1 шт

- хачапури – от 50 гривен за 1 шт

- сдобные пироги с разнообразными фруктовыми начинками – от 35 гривен за 1 порционный кусочек

- леденцы на палочке – от 15 гривен за 1 шт

Сувениры

В этом году, в отличие от прошлого, на рождественской ярмарке очень мало ларьков, где посетители могут приобрести милые безделушки на память для себя и своих родных. По-видимому, организаторы посчитали, что продавать их невыгодно, и все заполнено едой и напитками. Тем не менее вы можете приобрести:

- этнические тканевые игрушки-обереги, пропитанные травами и пряностями – от 90 гривен

- елочные шары, разрисованные вручную – от 50 гривен

- гончарные изделия – от 30 гривен

- свечи – от 15 гривен

- пряники – простенькие от 15 гривен и разрисованные от 30 гривен

Итого

На новогодней ярмарке люди гуляют в основном парами или же целыми семьями с детьми. Мы приблизительно подсчитали, во сколько же обойдется гостям празднества посещение мероприятия.

Пара:

- развлечение с аниматорами – бесплатно

- тоннель желаний – бесплатно

- "Шалені гірки": 10 спусков – 100 гривен

- глинтвейн: 2 стаканчика по 350 мл – 120 гривен

- колесо обозрение: 2 жетона – 100 гривен

- шашлык из свинины: 2 порции – 100 гривен

- овощи на гриле: 2 порции – 60 гривен

- пирог: 2 кусочка – 70 гривен

- игрушка-оберег – 100 гривен

- пряники: 2 шт – 60 гривен

Итого: такая прогулка может вам обойтись на двоих как минимум в 710 гривен.

Семья с одним ребенком:

- развлечение с аниматорами – бесплатно

- Kinder-площадка – бесплатно

- дом ледяных скульптур – 160 гривен со взрослых и 40 гривен с ребенка

- карусель – 50 гривен

- глинтвейн: 2 стаканчика по 350 мл – 120 гривен

- горячий шоколад – 20 гривен

- шашлык из свинины: 2 порции – 100 гривен

- шашлык из курицы – 40 гривен

- картошка по-домашнему: 3 порции – 60 гривен

- пирог: 3 кусочка – 105 гривен

- леденец – 15 гривен

- игрушка-оберег – 100 гривен

- пряники: 3 шт – 90 гривен

Итого: если вы решили прогуляться по рождественской ярмарке всей семьей, то за это вам придется отдать минимум 900 гривен.