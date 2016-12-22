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Киевлянам разрешили не платить за газ в случае отпуска или командировки
22.12.2016 12:53

Киевлянам разрешили не платить за газ в случае отпуска или командировки

В случае если жильцы квартиры, необорудованной газовым счетчиком, временно уехали, они могут не платить за газ.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Киевгаз" в Fаcebook.

Однако в таком случае необходимо подтвердить отсутствие жильцов в квартире.

"ПАО "Киевгаз” напоминает, что, согласно Кодексу газораспределительных систем, в случае временного не проживания кого-то из зарегистрированных лиц потребитель (или уполномоченное им лицо) должен своевременно, но не позднее чем в месячный срок сообщить об этом, предоставив документы, подтверждающие отсутствие данного лица", - говорится в сообщении.

Кроме того, комунальная служба напомнила о том, что потребители, чье жилье не оборудовано газовым счетчиком, будут платить за газ по количеству зарегистрированных жильцов. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, куда обращаться с жалобами на высокие коммунальные счета. Он отметил, что правительство будет жестко реагировать на любые проявления злоупотреблений относительно начисления тарифов и платежек об оплате.

Также киевские власти предлагают жителям столицы платить полиции за услуги охраны системы теплосчетчиков на домах. Финансы на установку самой системы охраны, а это около 10 миллионов  гривен, будут выделены из городского бюджета на 2017 год.

Теги материала: Киевгаз, газ, счетчик, оплата, коммунальные услуги
Новости СМИ2
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