Во время разгрома МАФов в Киеве пострадали 5 человек

MIGnews.com.ua

Стало известно о 5 пострадавших во время демонтажа МАФов на улице Политехничной в Киеве. Среди пострадавших двое полицейских. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В общей сложности столичная полиция получила 5 сообщений от врачей о предоставлении медицинской помощи пострадавшим на улице Политехничной. Среди них - двое работников полиции. Также в полицию поступило более 10-ти сообщений, касающихся этих событий.

Все ведомости зарегистрированы. Решается вопрос о правовой квалификации происшествий.

Как сообщила КГГА, во время проведения демонтажных работ на улице Политехничной, на страже общественного порядка стояло около 150 правоохранителей.

"Когда на место прибыла спецтехника, владельцы МАФов заблокировали ее, а затем возник конфликт между предпринимателями и представителями благоустройства. Чтобы не допустить физического противостояния и массовой драки, правоохранители вынуждены были вмешаться в ситуацию. В результате демонтажные работы не проводили и через некоторое время участники событий разошлись”, - рассказали в правоохранительных органах.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве в ночь на 22 декабря неизвестные разгромили МАФы возле станции метро "Политехнический институт". На месте событый находились машины скорой помощи и правоохранительных органов.