ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27,15
Главная - Киев
Ночью неизвестные разгромили МАФы в центре Киева
22.12.2016 06:46

Ночью неизвестные разгромили МАФы в центре Киева  Фоторепортаж  Видеорепортаж

В ночь на четверг, 22 декабря, неизвестные разгромили киоски около станции метро "Политехнический институт" в Киеве.

Об этом сообщил в Facebook журналист и ведущий телеканала NewsOne Василий Апасов.

Журналист также прикрепил видеозапись с места происшествия.

"Прямо сейчас. Метро КПИ - погромы МАФов", - написал он.

Также на месте погромов находился народный депутат Украины Семен Семенченко.

"Сейчас я могу сказать, что все что здесь происходит - происходит незаконно", – подчеркнул политик.

Семенчко добавил, что одной женщине сломали руку.

Стоит отметить, что на место происшествия прибыли машины скорой помощи и правоохранители. Силовики оцепили кольцом разбитые киоски. 

Как сообщал MIGnews.com.ua, в ночь на воскресенье, 4 декабря, коммунальные службы Киева демонтировали ряд МАФов возле станции метро "Политехнический институт". Под ликвидацию попали ларьки, которые находились напротив выхода из станции, и торговый ряд на Политехническом переулке.

Теги материала: КПИ, МАФ, киоски, разгром, демонтаж, полиция, скорая помощь, Семенченко, Василий Апасов
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [74] всего оценили 11
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Во время разгрома МАФов в Киеве пострадали 5 человек
Важное
Во время разгрома МАФов в Киеве пострадали 5 человек
В Киеве владельцы МАФов привезли под мэрию горы мусора
Важное
В Киеве владельцы МАФов привезли под мэрию горы мусора  Фоторепортаж  Видеорепортаж
На охрану порядка в Киеве брошены почти 1,5 тысячи правоохранителей
Важное
На охрану порядка в Киеве брошены почти 1,5 тысячи правоохранителей
В центре Киева увеличится количество патрульных полицейских
Важное
В центре Киева увеличится количество патрульных полицейских
На месте снесенного рынка на Оболони появятся сквер и фонтаны
Важное
На месте снесенного рынка на Оболони появятся сквер и фонтаны  Фоторепортаж
На метро "КПИ" начали устанавливать новые ларьки на месте снесенных
Важное
Эксклюзив  На метро "КПИ" начали устанавливать новые ларьки на месте снесенных

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
Эксклюзив  Как и почем развлечь себя на главной новогодней ярмарке страны
22.12.2016
10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
Эксклюзив  10 интересных фактов о жизни Марко Вовчок
22.12.2016
Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
Эксклюзив  Эксперт: Полные гарантии вкладчикам ПриватБанка недолговечны
21.12.2016
"После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
Эксклюзив  "После полуночи начинаются скидки на голоса": соцсети о ночном голосовании в Раде за бюджет
21.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Если у меня счет в ПриватБанке, то я:

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26,6000 27,1500
EUR 28,0000 29,0000
RUR 0,4200 0,4600
BTC 737,9850 815,6676
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика