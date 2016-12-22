Ночью неизвестные разгромили МАФы в центре Киева

MIGnews.com.ua

В ночь на четверг, 22 декабря, неизвестные разгромили киоски около станции метро "Политехнический институт" в Киеве.

Об этом сообщил в Facebook журналист и ведущий телеканала NewsOne Василий Апасов.

Журналист также прикрепил видеозапись с места происшествия.

"Прямо сейчас. Метро КПИ - погромы МАФов", - написал он.

Также на месте погромов находился народный депутат Украины Семен Семенченко.

"Сейчас я могу сказать, что все что здесь происходит - происходит незаконно", – подчеркнул политик.

Семенчко добавил, что одной женщине сломали руку.

Стоит отметить, что на место происшествия прибыли машины скорой помощи и правоохранители. Силовики оцепили кольцом разбитые киоски.