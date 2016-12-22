Ночью неизвестные разгромили МАФы в центре Киева

В ночь на четверг, 22 декабря, неизвестные разгромили киоски около станции метро "Политехнический институт" в Киеве.
Об этом сообщил в Facebook журналист и ведущий телеканала NewsOne Василий Апасов.
Журналист также прикрепил видеозапись с места происшествия.
"Прямо сейчас. Метро КПИ - погромы МАФов", - написал он.
Также на месте погромов находился народный депутат Украины Семен Семенченко.
"Сейчас я могу сказать, что все что здесь происходит - происходит незаконно", – подчеркнул политик.
Семенчко добавил, что одной женщине сломали руку.
Стоит отметить, что на место происшествия прибыли машины скорой помощи и правоохранители. Силовики оцепили кольцом разбитые киоски.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в ночь на воскресенье, 4 декабря, коммунальные службы Киева демонтировали ряд МАФов возле станции метро "Политехнический институт". Под ликвидацию попали ларьки, которые находились напротив выхода из станции, и торговый ряд на Политехническом переулке.