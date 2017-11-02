Ученые рассказали, чем может быть полезно вегетарианство

MIGnews.com.ua

Врачи доказали, что многие болезни, от которых страдает современное общество, связаны с индустриальной диетой. Как говорит журналист Майкл Поллан, "это первый случай в истории человечества, когда люди одновременно страдают от ожирения и недоедания". С недавнего времени, вегетарианская диета стала все более привлекательным решением мирового кризиса здорового питания. Приведенный ниже список содержит четыре причины для перехода на вегетарианство.

Вегетарианцы меньше рискуют получить сердечно-сосудистые заболевания.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в США. В исследовании, опубликованном Гарвард Хэлс Пабликейшнс, сердечно-сосудистых заболеваний можно избежать при помощи диеты, богатой овощами, фруктами и орехами. В исследовании принимало участие около 76000 человек. Стоит отметить, что для вегетарианцев риск заболеваний сердца в сравнении с остальными участниками был на 25% ниже.

Быть вегетарианцем полезно с точки зрения морали

Большая часть мяса получается из животных, забиваемых на промышленных фермах. Жестокое отношение с животными достойно осуждения. Но не обязательно быть активистом за права животных, чтобы понимать, что жестокое отношение с животными это неправильно. Жестокое обращение с кошками и собаками люди встречают с гневом, так почему это не так в отношении поросят, цыплят и коров, которые могут страдать так же?

Вегетарианская диета полезна для окружающей среды

Вредные газы, выпускаемые машинами, считаются основным вкладом в глобальное потепление. Однако парниковые газы, выделяемые на фермах, превышают количество газов, выбрасываемых всеми машинами мира. Главным образом это связано с тем, что промышленные фермы производят 2 миллиарда тонн навоза каждый год. Отходы сбрасывают в отстойники. Отстойники имеют свойство протекать и загрязнять пресную воду и воздух в районе. И это если не говорить о метане, который выделяют коровы и который является главным катализатором парникового эффекта.

Вегетарианская диета помогает сохранить молодость

Мими Керк выиграла в номинации "Самая сексуальная вегетарианка старше 50". Хотя Мими уже далеко за семьдесят, ее легко можно принять за сорокалетнюю. Керк считает свою молодость заслугой вегетарианства. Хотя недавно она перешла на строгое веганское сыроедение. Нет необходимости обращаться к предпочтениям Мими, чтобы показать, что вегетарианство помогает сохранить молодость.

Кроме этого, вегетарианская диета полна витаминов и минералов, которые помогают оставаться молодым. К тому же вегетарианская диета - отличная альтернатива крему против морщин, который имеет печальную историю экспериментов над животными.