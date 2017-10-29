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Минздрав представил список препаратов, вредных для детей во время гриппа и ОРВИ
29.10.2017 21:56

Минздрав представил список препаратов, вредных для детей во время гриппа и ОРВИ  Фоторепортаж

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обнародовал список лекарственных препаратов, которые нежелательно принимать детям, в случае заболевания гриппом или ОРВИ. Соответствующий перечень опубликовала исполняющая обязанности Главы министерства здравоохранения Украины  Ульяна Супрун на официальной странице в социальной сети  Facebook.

"Большое количество лекарств или их высокая стоимость совсем не гарантируют, что эти препараты помогут вам вылечиться. Часто популярные лекарства, которые пациенты привыкли употреблять или приобрели по рекомендации друзей или даже некоторых медиков не имеют доказанной эффективности для лечения гриппа и ОРВИ", - прокомментировала и.о. министра здравоохранения список.

В данном перечне, указаны такие лекарственные препараты:

антибиотики

интерфероны;

антигистамины;

противовирусные препараты;

"иммуномодуляторы";

"сиропы от кашля";

"комбинированные лекарства от простуды";

витамины;

растительные препараты.

Как сообщал MIGnews.com.uа, перевод часов на зимнее и летнее время - это ежегодный ритуал, который должны пройти все украинцы. В 2017 году переход на зимнее время состоится в последнее воскресенье октября, однако к нему нужно ответственно приготовиться, чтобы легко адаптироваться к новому ходу времени.

Теги материала: Здоровье, болезнь, Дети, грипп, лекарства, Минздрав
Новости СМИ2
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