Минздрав представил список препаратов, вредных для детей во время гриппа и ОРВИ

MIGnews.com.ua

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины обнародовал список лекарственных препаратов, которые нежелательно принимать детям, в случае заболевания гриппом или ОРВИ. Соответствующий перечень опубликовала исполняющая обязанности Главы министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун на официальной странице в социальной сети Facebook.

"Большое количество лекарств или их высокая стоимость совсем не гарантируют, что эти препараты помогут вам вылечиться. Часто популярные лекарства, которые пациенты привыкли употреблять или приобрели по рекомендации друзей или даже некоторых медиков не имеют доказанной эффективности для лечения гриппа и ОРВИ", - прокомментировала и.о. министра здравоохранения список.

В данном перечне, указаны такие лекарственные препараты:

антибиотики

интерфероны;

антигистамины;

противовирусные препараты;

"иммуномодуляторы";

"сиропы от кашля";

"комбинированные лекарства от простуды";

витамины;

растительные препараты.