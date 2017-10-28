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Ученые объяснили, почему спать в носках полезно для здоровья
28.10.2017 21:57

Ученые объяснили, почему спать в носках полезно для здоровья

Швейцарские ученые провели исследование, доказавшее пользу спанья в носках, передает medinfo.ua

В проекте специалистов из Швейцарии приняли участие несколько сотен человек. Добровольцам прочли лекцию о том, почему по мнению ученых сон в носках может быть полезен для самочувствия и ночного времяпровождения.

После этого часть испытуемых начала спать в носках, и, как выяснилось затем при подведении итогов, последовавшие совету о засыпании в носках, действительно заметили улучшения. Люди, которые надевали носки перед сном, быстрее засыпали, констатировали авторы работы.

"Такой эффект может объясняться расширением кровеносных сосудов, благодаря которому тепло распределяется по телу автоматически и равномерно. Одна из распространенных причин бессонницы - нарушение терморегуляции", - рассказали сомнологи.

Их изучение данного вопроса показало, что стабилизация температуры тела, достигаемая за счет носков, делает сон людей более качественным и глубоким. В таком случае шансы внезапно проснуться посреди ночи снижаются, что позитивно сказывается и на состоянии здоровья в целом.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, перевод часов на зимнее и летнее время - это ежегодный ритуал, который должны пройти все украинцы. В 2017 году переход на зимнее время состоится в последнее воскресенье октября, однако к нему нужно ответственно приготовиться, чтобы легко адаптироваться к новому ходу времени.

 

Теги материала: ученые, сон, носки, советы
Новости СМИ2
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