Врачи рассказали, как подготовиться к переходу на "зимнее" время, чтобы легко адаптироваться

MIGnews.com.ua

Перевод часов на зимнее и летнее время - это ежегодный ритуал, который должны пройти все украинцы. В 2017 году переход на зимнее время состоится в последнее воскресенье октября, однако д к нему нужно ответственно приготовиться, чтобы легко адаптироваться к новому ходу времени, пишет Лиза .

Для того чтобы подготовить организм к переводу часов нужно:

1. Начать подготовку организма к переводу времени заранее. Начать просыпаться и ложиться спать немного раньше, чтобы хорошо высыпаться.

2. Готовить завтрак, гладить, приготавливать одежду, которую оденешь завтра вечером, перед сном, чтобы утром была возможность поспать немного дольше.

3. Во время адаптации к новому ходу времени, которая практически у всех длится от двух недель до месяца не стоит оставлять на утро дела, которые могут потребовать много сил.

4. Делать свое утро более бодрым при помощи музыки. Стоит составить список ритмичных песен, которые способны поднять настроение, вызвать желание танцевать и немного пробудить. Именно их и слушать по утрам на протяжении месяца.

5. С утра, чтобы пробудиться, принимать контрастный душ.

6. Соблюдать режим приема пищи и принимать витаминный комплекс, так как питание в переходный период должно быть особенно сбалансированным.

7. Избегать переутомления. В первые две недели после перевода стрелок часов можно позволить себе немного полениться, а в выходные выспаться.

Напомним, переход на зимнее время в нынешнем году на территории Украины произойдет в воскресенье, 29 октября , а перевести часы жителям Украины необходимо на час назад.