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Еще в двух украинских областях зафиксирована африканская чума свиней
27.10.2017 18:24

Еще в двух украинских областях зафиксирована африканская чума свиней

Областями, в которых были зафиксированы случаи африканской чумы свиней (АЧС) стали Одесская и Полтавская. О соответствующем факте сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По информации, предоставленной ведомством, в среду, 25 октября, болезнь и последующую гибель свиней эксперты зафиксировали в подсобном хозяйстве гражданина в селе Криничное Болградского района Одесской области.

В четверг, 26 октября в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе был установлен диагноз - африканская чума свиней.

Кроме того, в среду, 25 октября на территории научно-производственного предприятия "Нижнесульский" Плеховского сельского совета Полтавской области был замечен труп дикого кабана, вследствие исследований отобранных проб биоматериала эксперты обнаружили вирус АЧС.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, Африканская чума свиней добралась ще до четырех областей Украины. По полученным данным, новые случаи заболевания свиней были зафиксированы в личных подсобных хозяйствах в селе Тараканов (Дубенский район Ровенской области). 

Теги материала: свинья, свинина, чума, Полтава, одесса
Новости СМИ2
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