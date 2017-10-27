Еще в двух украинских областях зафиксирована африканская чума свиней

MIGnews.com.ua

Областями, в которых были зафиксированы случаи африканской чумы свиней (АЧС) стали Одесская и Полтавская. О соответствующем факте сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По информации, предоставленной ведомством, в среду, 25 октября, болезнь и последующую гибель свиней эксперты зафиксировали в подсобном хозяйстве гражданина в селе Криничное Болградского района Одесской области.

В четверг, 26 октября в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе был установлен диагноз - африканская чума свиней.

Кроме того, в среду, 25 октября на территории научно-производственного предприятия "Нижнесульский" Плеховского сельского совета Полтавской области был замечен труп дикого кабана, вследствие исследований отобранных проб биоматериала эксперты обнаружили вирус АЧС.