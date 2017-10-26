ТОП-5 способов взбодриться по утрам

MIGnews.com.ua

По словам экспертов, пасмурное осеннее утро - это повод для человеческого организма ощутить сонливость и упадок сил. Осенью каждому человеку сейчас тяжело просыпаться и вставать с постели, особенно тем, у кого дома еще не включили отопление и из-под нагретого одеяла никуда не хочется вылезать.

Что делать, если утром нужно рано вставать и собираться на работу, а за окном осень и спать хочется, как никогда?

Зеленый чай.

В зеленом чае содержится кофеин, но при этом он является более полезным, чем тот, что в натуральном кофе или энергетических напитках. Кроме этого, зеленый чай полезен для пищеварения и утром он поможет проснуться еще и вашему кишечнику.



Зарядка.

Физические упражнения разгоняют кровь и обогащают ее кислородом, заводят перистальтику кишечника и подают в мозг сигнал о том, что пора просыпаться. Можно делать зарядку на балконе, потому как утренняя осенняя прохлада обладает не менее действенным бодрящим эффектом.



"Пряный" завтрак.

Диетологи утверждают, что специи и пряности повышают уровень гормонов, отвечающих за бодрость. Особенно эффективны в данном случае перец и корица.



Особые витамины.

Оказывается, витамины группы В и витамин С способны взбодрить даже самого сонного человека. Большая концентрация витамина С в капусте и цитрусовых, а группа В есть в молоке, кашах и цельнозерновом хлебе.



Масло лимона или грейпфрута.

Аромат этих эфирных масел бодрит, не хуже кофе. Смочите ватный диск пару капельками эфирного масла и положите возле себя на рабочем столе.