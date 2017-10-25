Ученые назвали способ мытья яблок, который убирает микробы и пестициды

MIGnews.com.ua

В США учёные Лаборатории пестицидов заявляют, что для правильного мытья яблок и избавления их от остатков пестицидов, фрукты необходимо "замачивать" на 15 минут в растворе обыкновенной пищевой соды, передает Телеграф .

Американские учёные решили найти способ легко помыть яблоко, чтобы оно было полностью безвредно для человека.

Известно, что на фрукте накапливаются пестициды и прочая "химическая" грязь. Согласно заявлению производителей, их продукция обрабатывается специальным раствором так называемой "хлорки", которая всё уничтожает. Поэтому покупателям достаточно просто помыть яблоко в воде перед едой.

Исследователи нанесли на один и тот же сорт яблок средства для борьбы с вредителями, наиболее популярные у фермеров. Затем одни яблоки помыли в воде, вторые - в растворе пищевой соды, треть - в специальной "хлорке" от производителя.

Оказалось, что простая вода не смогла полностью очистить яблоки от "осадков" химических веществ. Лучше справилась заводская "хлорка", но раствор пищевой соды всё же показал наиболее высокие результаты чистоты.

Также учёные отметили, что ни один из трёх способов не может удалить пестициды полностью, если они проникли вглубь под кожуру.

Таким образом, фрукты и овощи стоит не только тщательно мыть раствором соды перед едой, но и, желательно, употреблять их в пищу без кожуры, которая может скопить в себе большое количество вредных химических веществ. В том числе и пестицидов, которые практически не выводятся из организма.