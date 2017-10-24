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Врачи назвали продукты, которые лучше всего успокаивают нервы
24.10.2017 21:37

Врачи назвали продукты, которые лучше всего успокаивают нервы

Не так давно группа ученых определила рейтинг продуктов, успокаивающих нервы человека. В том случае, если у вас сложная работа, напряженная учеба или, в принципе, жизнь, именно данными продуктами стоит заменить перекусы в виде бутербродов и конфет, передает Знай

Лучшими антистрессовыми продуктами являются:

Банан

Банан, в общем, очень полезный фрукт. Наилучшие свойства заключаются в том, что бананы - это один из лучших источников серотонина. Именно они способны снять всю раздражительность. Кроме того, они помогают организму уйти ко сну.

Какао

Какао-бобы содержат большое количество Магния. А именно благодаря нему организм намного быстрее восстанавливает силы. Также какао может помочь снять раздражение и улучшить концентрацию.

Свекла

Благодаря тому, что в ней содержится большое количество витамина С, свекла помогает сконцентрировать внимание, положительно воздействует на работу головного мозга. Благодаря этому и снимает раздражительность.

Бобовые

Именно бобовые -  прекрасный источник цинка, который так важен для организма. К тому же, бобовые помогают урегулировать работу нервной системы, чтобы преодолеть депрессию.

Картофель

Помогает сердцу регулировать ритм, утоляет головную боль, спровоцированную стрессом, и является прекрасным успокоительным.

Все виды орехов

В орехах имеется много полезных микроэлементов, которые в целом положительно влияют на здоровье нашего организма. Помимо этого орехи помогают сконцентрировать внимание и пробуждают аппетит.

Болгарский перец

Так как в нем просто огромное количество витамина С, болгарский перец помогает преодолеть стресс и добавляет организму сил.

Гречка

Медь, кремний, фосфор, витамины группы В - это далеко не все полезные микроэлементы, которые содержит в себе эта каша. И благодаря этому она очень быстро успокаивает нервную систему и регулирует работу желудочно-кишечного тракта.

Морская рыба

Все ведь слышали, что в рыбе много омега-3 кислот. Именно они очень положительно влияют на наш организм. Помимо этого рыба воздействует на работу нервной системы. Справляется с депрессивным состоянием.

Домашняя птица

А помогает она благодаря витаминам группы В. Они воздействуют на организм так, что тот начинает вырабатывать природный антидепрессант.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, диетологи говорят, что сельдерей - овощ, что считается исключительным продуктом с отрицательной калорийностью, потому что на его переваривание организм затрачивает больше калорий, чем он получает употребляя его. Стебель сельдерея, так же как и корень, обладают множеством полезных свойств и минералов. 

Теги материала: стресс, депрессия, лечение, болезнь, врачи, диетологи
Новости СМИ2
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