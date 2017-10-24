Врачи назвали продукты, которые лучше всего успокаивают нервы

Не так давно группа ученых определила рейтинг продуктов, успокаивающих нервы человека. В том случае, если у вас сложная работа, напряженная учеба или, в принципе, жизнь, именно данными продуктами стоит заменить перекусы в виде бутербродов и конфет, передает Знай.
Лучшими антистрессовыми продуктами являются:
Банан
Банан, в общем, очень полезный фрукт. Наилучшие свойства заключаются в том, что бананы - это один из лучших источников серотонина. Именно они способны снять всю раздражительность. Кроме того, они помогают организму уйти ко сну.
Какао
Какао-бобы содержат большое количество Магния. А именно благодаря нему организм намного быстрее восстанавливает силы. Также какао может помочь снять раздражение и улучшить концентрацию.
Свекла
Благодаря тому, что в ней содержится большое количество витамина С, свекла помогает сконцентрировать внимание, положительно воздействует на работу головного мозга. Благодаря этому и снимает раздражительность.
Бобовые
Именно бобовые - прекрасный источник цинка, который так важен для организма. К тому же, бобовые помогают урегулировать работу нервной системы, чтобы преодолеть депрессию.
Картофель
Помогает сердцу регулировать ритм, утоляет головную боль, спровоцированную стрессом, и является прекрасным успокоительным.
Все виды орехов
В орехах имеется много полезных микроэлементов, которые в целом положительно влияют на здоровье нашего организма. Помимо этого орехи помогают сконцентрировать внимание и пробуждают аппетит.
Болгарский перец
Так как в нем просто огромное количество витамина С, болгарский перец помогает преодолеть стресс и добавляет организму сил.
Гречка
Медь, кремний, фосфор, витамины группы В - это далеко не все полезные микроэлементы, которые содержит в себе эта каша. И благодаря этому она очень быстро успокаивает нервную систему и регулирует работу желудочно-кишечного тракта.
Морская рыба
Все ведь слышали, что в рыбе много омега-3 кислот. Именно они очень положительно влияют на наш организм. Помимо этого рыба воздействует на работу нервной системы. Справляется с депрессивным состоянием.
Домашняя птица
А помогает она благодаря витаминам группы В. Они воздействуют на организм так, что тот начинает вырабатывать природный антидепрессант.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, диетологи говорят, что сельдерей - овощ, что считается исключительным продуктом с отрицательной калорийностью, потому что на его переваривание организм затрачивает больше калорий, чем он получает употребляя его. Стебель сельдерея, так же как и корень, обладают множеством полезных свойств и минералов.