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Диетологи рассказали о невероятных свойствах сельдерея
23.10.2017 21:20

Диетологи рассказали о невероятных свойствах сельдерея

Диетологи говорят, что сельдерей - овощ, что считается исключительным продуктом с отрицательной калорийностью, потому что на его переваривание организм затрачивает больше калорий, чем он получает употребляя его, передает Лиза.

Стебель сельдерея, так же как и корень, обладают множеством полезных свойств и минералов, которые борются с варикозным расширением вен, или так называемой "сеточкой", столь нелицеприятной и немилой всем девушкам.

В сельдерее содержится много калия, фосфора, кальция и магния. Полезные свойства сельдерея заключаются в том, что он полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях, укрепляя стенки сосудов.

Также его рекомендуют ввести в рацион тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, у кого есть подозрение на гастрит и язву желудка. Помимо того, что этот овощ низкокалорийный, он еще и помогает организму быстрее усвоить белок, что делает обмен веществ быстрым и качественным. 

Сельдерей укрепляет нервную систему, иммунитет, препятствует возникновению инфекций, а также он борется со старением, и может замедлить процесс старения кожи.

В сельдерее также содержится андростерон, что улучшает потенцию.

Так что так, невзначай можете добавить сегодня в салат немного сельдерея, он не помешает. Хотя более эффективным будет результат после употребления сельдереевого фреша. 

Употребление сельдерея поможет мужчинам справиться с болезнями мочеполовой системы. Он выведет из организма все токсины и вредные вещества, и ускорит метаболизм.

Сельдерей не рекомендуют беременным женщинам. В силу того, что особые его вещества могут привести к преждевременным родам. Также возможно образование чрезмерных газов в желудке, что негативно будет влиять на плод. 

Как сообщал MIGnews.com.uа, сезонные ягоды - отличный способ укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма.

 

Теги материала: диетологи, здоровое питание, польза
Новости СМИ2
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