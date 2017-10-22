Стало известно, какие осенние ягоды самые полезные для здоровья

MIGnews.com.ua

Сезонные ягоды - отличный способ укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма, сообщает newsyou.info.

Диетологи советуют не упускать возможность побаловать себя сезонными ягодами и рассказали о их пользе:

Клюква

Клюква - ценный источник антиоксидантов и витамина С. Ягода повышает защитные силы организма, укрепляет иммунитет, препятствует возникновению и развитию раковых клеток, благоприятно влияет на здоровье мочеполовой и пищеварительной системы.

Клюква хорошо хранится в свежем виде. Ягоду едят в свежем виде, а также добавляют в десерты, блюда из мяса и птицы. Из клюквы получается ароматное варенье, а также полезные и вкусные напитки: морс или чай. Заготовьте клюкву на зиму и чаще балуйте себя домашним морсом из клюквы. Этот напиток помогает при простуде и сбивает высокую температуру.

Брусника

В состав брусники входит большое количество витаминов А, С, Е и минералов: калия, кальция, магния, фосфора, железа, органических кислот, сахаров, пектина. Такой богатый состав отвечает за чудодейственные свойства осенней ягоды. Ее регулярное употребление повышает иммунитет, нормализует давление, помогает организму бороться с вирусами и инфекциями, позитивно влияет на здоровье сердца и сосудов.

В бруснике также содержится бензойная кислота, которая обладает консервирующими свойствами. Благодаря ей, брусника может довольно долго храниться в свежем виде. Обязательно приготовьте из брусники джем, варенье и десерты.

Шиповник

Шиповник - настоящий подарок осени. В нем содержится гораздо больше витамина С, чем в лимонах. Именно этот витамин укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма простудным и инфекционным заболеваниям. Регулярное употребление шиповника укрепляет и тонизирует организм, повышает концентрацию и внимание, позитивно влияет на работу кишечника, печени, почек и желудка.

Особенно полезен напиток на основе шиповника. Он повышает защитные силы организма и служит отличной профилактикой простуды и гриппа. Суточная норма для взрослых составляет два стакана чая из шиповника, а для детей — один стакан.

Облепиха

В составе осенней ягоды содержатся витамины группы В, С, Е, К, флавоноиды, органические кислоты, натрий, магний, железо, марганец, алюминий. Облепиха по своему полезному влиянию на организм напоминает лекарственный препарат. Ягода укрепляет иммунитет, успокаивает нервную систему, благоприятно влияет на работу сердца и сосудов, помогает организму бороться с раком.

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Осеннюю ягоду активно используют в кулинарии. Из нее готовят ароматные и полезные напитки, варят варенье, пекут пироги и другие десерты. А еще из облепихи можно приготовить классное масло, которое станет альтернативой оливковому маслу и послужит интересной заправкой для салатов.

Рябина

Рябина - еще одна классная осенняя ягода. Она знакома нам с детства, так как раньше росла буквально на каждом углу. Срывать рябину, чтобы перекусить ею, хотелось не всегда. В зависимости от сорта ее вкус кардинально отличается и варьируется от горького до слегка сладковатого. Пока не попробуешь, не узнаешь, какая рябина на вкус.

Ягоды рябины содержат в своем составе большое количество витаминов, минералов, аминокислот, органических кислот и дубильных веществ. Употребление рябины укрепляет иммунитет, мягко очищает организм от шлаков и токсинов, положительно влияет на работу желудочно-кишечного тракта. Из рябины можно заварить вкусный чай или приготовить полезную настойку. Обязательно попробуйте!

Аналогом привычной красновато-оранжевой ягоды может стать черноплодная рябина. Она отличается таким же ценным составом и более мягким и приятным вкусом.