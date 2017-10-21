Врачи назвали лучшее средство против повышенного давления, которое есть дома у каждого

MIGnews.com.ua

В эффективном лечении гипертоникам могут помочь обычные куриные яйца. К такому выводу пришли китайские ученые, узнав, что яичный белок способен исполнить роль лучшего лекарственного средства от повышенного давления, заменив аптечные лекарства, сообщает healthystyle .

"Вещество, которое содержится в яичных белках, содействует снижению давления", - о таком открытии во время своего выступления заявили представители Цзилиньского университета.

Благодаря проведенным исследованиям, ученые узнали, что пептид RVPSL, который содержится в куриных яйцах, способен заставить человеческий организм работать так, чтобы артериальное давление не повышалось. По словам ученых, этот пептид отвечает за блокировку выработки веществ, провоцирующих рост артериального давления.

"50 граммов пептида RVPSL приблизительно эквивалентно двум куриным яйцам. Такая доза пептида оказывает то же воздействие, как и десять миллиграмм каптоприла - препарата, который принимают гипертоники при повышенном давлении", - отметили исследователи во время презентации своего открытия.

Помимо этого, ученые подчеркнули, что количество этого пептида в белке не сокращается даже при термической обработке продукта. Следовательно, белки вареных яиц китайские врачи рекомендуют употреблять как с целью профилактики гипертонии, так и для ее лечения.