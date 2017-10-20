Врачи назвали лучшие способы ускорения метаболизма

MIGnews.com.ua

Медики считают, что для того чтобы значительно ускорить метаболизм необходимо приложить совсем немного усилий, а поданные ниже советы способны быстро помочь наладить обмен веществ в человеческом организме, сообщает Лиза .

1. Правильное питание

Чтобы дать толчок метаболизму, в первую очередь, нужно придерживаться правильного, здорового, полноценного питания. Медики отмечают, что за день каждый человек должен употреблять необходимое организму количество калорий. Даже в том случае, если вы мечтаете избавиться от лишнего веса, нельзя резко сводить объем калорий к минимальному числу, ведь недостаток калорий часто является причиной замедленного метаболизма, а организм переходит в режим «экономии энергии» в виде жира.

2. Завтрак обязателен

Нельзя игнорировать первый прием пищи, заменяя его чашкой кофе на голодный желудок. Так, нехватка калорий, получаемых утром, может быть чревата перееданием и нарушением аппетита днем, что стает причиной нарушения обмена веществ.

3. Полезные продукты

Врачи отметили список продуктов, ускоряющих метаболизм каждого человека. В данный список вошли яйца, перец, зеленый час, йогурт, авокадо.

4. Много воды

Нередко к нарушению обмена веществ может привести обезвоживание, однако главная проблема состоит в том, что большинство населения планеты не подозревает, что их организм нуждается в большем количестве воды. Так что 1 ,5-2 литра простой воды в день — обязательное условия для нормального функционирования организма.

Помимо этого, специалисты рекомендуют людям с нарушением метаболизма высыпаться и поднимать тяжести.