Врачи назвали фрукт, употребление которого способно омолодить организм на 17 лет

MIGnews.com.ua

Группа ученых провела занимательное исследование в результате которого узнала, что яблоки способны повернуть процесс старения человека вспять, передает Лиза .

По словам экспертов, если употреблять яблоки каждый день, то они помогут защитить кожу от негативного влияния свободных радикалов, а также предотвращает в человеческом организме окислительные процессы, что свидетельствует о том, что яблоки способны омолодить организм.

Благодаря тому, что этот фрукт содержит большое количество полифенолов и флавоноидов, известных своими свойствами по укреплению сердечно-сосудистой системы, они еще могут и продлить человеческую молодость.

Исследователи утверждают, что человек, употребляющий яблоки ежедневно, чувствует себя, в среднем, на 17 лет моложе.

Помимо этого, не так давно эксперты Нью-Йоркского университета доказали, что если употреблять хотя бы одно яблоко в день и дополнять его порцией свежих овощей, можно значительно уменьшить риск развития женских онкологических болезней.