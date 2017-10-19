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Врачи назвали фрукт, употребление которого способно омолодить организм на 17 лет
19.10.2017 21:46

Врачи назвали фрукт, употребление которого способно омолодить организм на 17 лет

Группа ученых провела занимательное исследование в результате которого узнала, что яблоки способны повернуть процесс старения человека вспять, передает Лиза.

По словам экспертов, если употреблять яблоки каждый день, то они помогут защитить кожу от негативного влияния свободных радикалов, а также предотвращает в человеческом организме окислительные процессы, что свидетельствует о том, что яблоки способны омолодить организм.

Благодаря тому, что этот фрукт содержит большое количество  полифенолов и флавоноидов, известных своими свойствами по укреплению сердечно-сосудистой системы, они еще могут и продлить человеческую молодость.

Исследователи утверждают, что человек, употребляющий яблоки ежедневно, чувствует себя, в среднем, на 17 лет моложе.

Помимо этого, не так давно эксперты Нью-Йоркского университета доказали, что если употреблять хотя бы одно яблоко в день и дополнять его порцией свежих овощей, можно значительно уменьшить риск развития женских онкологических болезней.

Как сообщал MIGnews.com.uа, диетологи рассказали, что если вам стало тяжело ходить, сидеть, лежать, думать, работать и в общем существовать, то это первые признаки того, что ваш организм нуждается в очищении. Эксперты предлагают пройти курс быстрого поэтапного очищения всего организма в течение 24 часов.  

Теги материала: здоровье, болезнь, лечение, омоложение, фрукты, яблоки
Новости СМИ2
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