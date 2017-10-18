Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Здоровье
Эксперты назвали диету, помогающую очистить организм за один день
18.10.2017 21:26

Эксперты назвали диету, помогающую очистить организм за один день

Диетологи рассказали, что если вам стало тяжело ходить, сидеть, лежать, думать, работать и в общем существовать, то это первые признаки того, что ваш организм нуждается в очищении, передает healthystyle.info.

Известно, что зашлакованность организма рано или поздно приводит к тому, что человек ощущает внутри себя некую тяжесть, от которой очень важно вовремя избавиться, так как токсины и шлаки могут спровоцировать развитие некоторых заболеваний ЖКТ, печени, почек и других внутренних органов.

Эксперты предлагают пройти курс быстрого поэтапного очищения всего организма в течение 24 часов. Если вы работаете и вынуждены в течение дня быть активным, тогда лучше отложить очищение на выходной день, чтобы вас никто не отвлекал и вы имели возможность прилечь отдохнуть в любой момент.

Этапы очищения организма от вредных веществ за 1 день:

1. Приготовьте два литра очищенной воды, которую вы должны будете выпить за день. Эксперты советуют дополнить воду лимонным соком или же медом, но по желанию вы можете не использовать никаких добавок, хотя, лимонный сок и мед удваивают результативность данной методики. Поставьте рядом с графином или бутылкой, наполненной водой, стакан, чтобы вам было удобно выпивать энное количество воды за один раз. Пейте воду мелкими глотками и старайтесь опустошить бутылку до 16:00, иначе на следующий день могут появиться отеки.

2. Обязательно выпивать перед едой за полчаса полстакана отвара из расторопши, который готовится так: столовая ложка расторопши заливается кипятком, доводится до кипения и снимается с плиты, затем отвар нужно настоять в течение 15-20 минут под крышкой, процедить и выпить еле теплым. За этот день вы должны выпить не менее 3 стаканов отвара, который быстро и эффективно почистит вашу печень.

3. С вечера вам нужно приготовить себе полезный завтрак - семена льна. Всего одну ложку семян залейте кипятком на ночь, а утром слейте лишнюю жидкость и съешьте лен сразу после первого стакана воды. Это отличный предшественник завтрака, потому как лен содержит в себе клетчатку, обволакивающую слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта и выводящую из организма вредные вещества.

4. Кушать в этот день желательно продукты растительного происхождения, чтобы как следует очистить кишечник и сосуды от токсинов и шлаков. Но обязательным условием является чашка зеленого чая с лимоном после каждой трапезы. Желательно не пить чай слишком горячим и сразу после еды, следует выдержать паузу в 20-30 минут.

5. В обед приготовьте салат, который будет состоять из свежих овощей, твердого сыра или не очень соленой брынзы, зелени, оливкового масла и кунжута. Вы можете самостоятельно выбирать ингредиенты для него, например: капусту, огурцы, авокадо, зеленый горошек, болгарский перец и так далее. Этот салат очень питательный и полезный, он благотворно воздействует на здоровье внутренних органов, а также на ваше настроение.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, косметологи рассказали, что сделать волосы густыми и объемным, а также укрепить их корни, поможет маска-шампунь с доступными компонентами.

Теги материала: диетолог, совет, очистка, организм
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Британские ученые назвали самое опасное время суток для курения
Важное
Британские ученые назвали самое опасное время суток для курения
Стало известно, какие 15 продуктов снижают вес и омолаживают организм
Важное
Стало известно, какие 15 продуктов снижают вес и омолаживают организм
Диетололги рассказали, как не набрать вес осенью
Важное
Диетололги рассказали, как не набрать вес осенью
Стало известно, какой овощ замедляет рост раковых опухолей на 60%
Важное
Стало известно, какой овощ замедляет рост раковых опухолей на 60%
Диетологи рассказали о пользе употребления сливочного масла для организма
Важное
Диетологи рассказали о пользе употребления сливочного масла для организма
Специалисты рассказали, как поправить здоровье при помощи инжира
Важное
Специалисты рассказали, как поправить здоровье при помощи инжира

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
Эксклюзив  Охрименко: МВФ не требует от Украины повышения тарифов на газ
18.10.2017
Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
Эксклюзив  Соболев призвал людей приносить чай с бутербродами на митинг под Радой
18.10.2017
Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 17-22 октября
17.10.2017
Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
Эксклюзив  Добродомов об акции под Радой: Надеюсь, Порошенко не повторит ошибок предшественника
17.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика