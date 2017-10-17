Косметологи рассказали, какие три пищевых ингредиента укрепят корни волос

MIGnews.com.ua

Косметологи рассказали, что сделать волосы густыми и объемным, а также укрепить их корни, поможет маска-шампунь с доступными компонентами, передает Лиза .

Необходимые ингредиенты:

стакан каменной соли;

стакан коньяка;

стакан липового или гречишного меда.

Важно соединить все компоненты маски и тщательно перемешать. Перелейте полученную смесь в чистую баночку, закройте крышкой и на четырнадцать дней поставьте в темное прохладное место.

Далее нанесите маску на волосы, укутайте голову целлофановой пленкой и большим теплым платком. Через час-полтора промойте волосы водой, не используя шампунь.

Сообщается, что после двухнедельного лечения таким замечательным домашним средством волосы приобретут заметно более здоровый вид.