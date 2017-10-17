Косметологи рассказали, какие три пищевых ингредиента укрепят корни волос

Косметологи рассказали, что сделать волосы густыми и объемным, а также укрепить их корни, поможет маска-шампунь с доступными компонентами, передает Лиза.
Необходимые ингредиенты:
- стакан каменной соли;
- стакан коньяка;
- стакан липового или гречишного меда.
Важно соединить все компоненты маски и тщательно перемешать. Перелейте полученную смесь в чистую баночку, закройте крышкой и на четырнадцать дней поставьте в темное прохладное место.
Далее нанесите маску на волосы, укутайте голову целлофановой пленкой и большим теплым платком. Через час-полтора промойте волосы водой, не используя шампунь.
Сообщается, что после двухнедельного лечения таким замечательным домашним средством волосы приобретут заметно более здоровый вид.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, секущиеся волосы являются состоянием, которое в медицине принято называть "трихоптилозом", причем характерным не только для женщин, но и для мужчин, несмотря на то, что вторые редко используют фены, утюжки и красители.