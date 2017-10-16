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Британские ученые назвали самое опасное время суток для курения
16.10.2017 21:19

Британские ученые назвали самое опасное время суток для курения

Британские ученые назвали самое опасное время суток для курения: повышенный риск развития рака легких и ротовой полости именно у тех курильщиков, который предпочитает уделить время сигарете сразу после пробуждения, передает vladtime.ru.

Сообщается, что специалисты из Британии провели эксперимент с 1945 добровольцами. Согласно данным исследования, сигарета, выкуренная в первые пять минут после пробуждения, увеличивает риск развития онкологических заболеваний в два раза.

Уточняется, что всего одна утренняя сигарета может быть опаснее целой пачки сигарет, выкуренной в течение дня. Ученые подчеркнули, что если уж и следовать пагубной привычке, то только после завтрака.

Таким образом существенно снижается вред от курения. Британские ученые в ходе работы над исследованием установили, что от болезней, связанных с курением, умирает порядка половины курильщиков.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, несмотря на множество проведенных исследований, посвященных свойствам орехов, лишь теперь исследователи провели анализ, в результате которого выяснили, сколько и каких антиоксидантов содержатся в разных видах орехов.

Теги материала: ученые, курение, вред, организм
Новости СМИ2
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