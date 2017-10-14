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Стало известно, какие 15 продуктов снижают вес и омолаживают организм
14.10.2017 21:44

Стало известно, какие 15 продуктов снижают вес и омолаживают организм

Диетологи рассказали, употребление каких продуктов помогут снизить вес и омолодить организм, сообщает Сегодня.

В данном перечне в продуктах содержится большое количество аминокислот агринина и лизина. Из-за этого, повышается активность клеток мозга, стимулирующих деятельность его участка, который ответствен за чувство аппетита.

Эти клетки, называемые таницитами, реагируют на аминокислоты агринин и лизин и уже в течение 30 минут после их поступления в организм начинают посылать сигналы в участки мозга, ответственные за контроль аппетита и вес сигнализируя о насищении.

Кроме этого, с помощью набора макроэлементов эти 15 продуктов способствуют регенераций клеток.

По этому, если вы хотите похудеть и омолодить свой организм, специалисты настоятельно рекомендуют включать в свой рацион курицу, индейка, свиную лопатку, сыр, анчоусы, тунец, скумбрию, крабы, миндаль, фисташки, арахис, семена кунжута и тахини.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, кислая капуста является одним из продуктов, которые идеально подходят для здорового похудения, так как во время закваски меняется ее вкус, однако не уходят полезные свойства. Кислая капуста значительно улучшает работу желудочно-кишечного тракта человеческого организма.

 

Теги материала: продукты, диетологи, похудение, еда
Новости СМИ2
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