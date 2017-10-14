Стало известно, какие 15 продуктов снижают вес и омолаживают организм

MIGnews.com.ua

Диетологи рассказали, употребление каких продуктов помогут снизить вес и омолодить организм, сообщает Сегодня .

В данном перечне в продуктах содержится большое количество аминокислот агринина и лизина. Из-за этого, повышается активность клеток мозга, стимулирующих деятельность его участка, который ответствен за чувство аппетита.

Эти клетки, называемые таницитами, реагируют на аминокислоты агринин и лизин и уже в течение 30 минут после их поступления в организм начинают посылать сигналы в участки мозга, ответственные за контроль аппетита и вес сигнализируя о насищении.

Кроме этого, с помощью набора макроэлементов эти 15 продуктов способствуют регенераций клеток.

По этому, если вы хотите похудеть и омолодить свой организм, специалисты настоятельно рекомендуют включать в свой рацион курицу, индейка, свиную лопатку, сыр, анчоусы, тунец, скумбрию, крабы, миндаль, фисташки, арахис, семена кунжута и тахини.