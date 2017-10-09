Ученые выяснили, что при употреблении марихуаны агрессивность человека увеличивается на 144%

MIGnews.com.ua

Группа канадских ученых установила, что марихуана при постоянном употреблении может вызывать агрессивное поведение у молодежи, передает EurekAlert!, ссылаясь на научное издание Frontiers in Psychology.

Сообщается, что в ходе исследования ученые изучили 1136 пациентов психиатрического института Филиппа Пинеля в возрасте от 18 до 40 лет.

Известно, что медики отслеживали их состояние после выписки в течение года, при этом фиксируя проявлении агрессиии и насильственного поведения.

Оказалось. что результаты подтверждают негативные последствия хронического употребления марихуаны для людей с психическими заболеваниями.

Также отмечается, что связь между психоактивным веществом и агрессией сильнее, чем для алкоголя или кокаина. По утверждениям специалистов, риск агрессии у человека увеличивался на 144 процента.