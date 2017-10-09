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Ученые выяснили, что при употреблении марихуаны агрессивность человека увеличивается на 144%
09.10.2017 17:47

Ученые выяснили, что при употреблении марихуаны агрессивность человека увеличивается на 144%

Группа канадских ученых установила, что марихуана при постоянном употреблении может вызывать агрессивное поведение у молодежи, передает EurekAlert!, ссылаясь на научное издание Frontiers in Psychology.

Сообщается, что в ходе исследования ученые изучили 1136 пациентов психиатрического института Филиппа Пинеля в возрасте от 18 до 40 лет.

Известно, что медики отслеживали их состояние после выписки в течение года, при этом фиксируя проявлении агрессиии и насильственного поведения.

Оказалось. что результаты подтверждают негативные последствия хронического употребления марихуаны для людей с психическими заболеваниями. 

Также отмечается, что связь между психоактивным веществом и агрессией сильнее, чем для алкоголя или кокаина. По утверждениям специалистов, риск агрессии у человека увеличивался на 144 процента.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, украинские ученые опубликовали открытое для подписания обращение к правительству с требованием разрешить использование каннабиса (конопли) и препаратов на его основе для научных и медицинских целей.

Теги материала: марихуана, исследование, ученые, агрессия
Новости СМИ2
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