Диетололги рассказали, как не набрать вес осенью

MIGnews.com.ua

Диетолог Татьяна Михнева поделилась секретами, которые сохранить фигуру осенью и зимой, когда так хочется согреваться вечерами горячим глинтвейном или чаем с чем-то сладким, сообщает Депо .

1. Следует обязательно ежедневно употреблять фрукты и овощи. Они не только содержат пищевые волокна, способствующие нормальной работе кишечника, но и низкокалорийны, богаты витаминами. Их количество должно быть не менее 500 г в день. Тем более что именно в осенне-зимний период мы можем себя побаловать полезными сезонными фруктами - это и королек, шарон, хурма, фейхоа, гранат, мандарины, свити, памело, апельсины, лимоны и грейпфруты.

2. Пейте больше воды и контролируйте употребление спиртных напитков. Именно с помощью воды проще всего выводить продукты обмена, также она уменьшает чувство голода. Выпивайте ежедневно достаточное количество воды, в среднем - 1,5 литра в день, особенно в тех случаях, когда были нарушения в питании (праздники, застолья).Также следует максимально ограничить прием спиртных напитков, особенно крепких.

Нередко для согревания холодными осенними и зимними вечерами мы готовим для всей компании вкусный глинтвейн, но лучше выбрать альтернативу, безопасную для набора веса, - глинтвейн на основе фруктового сока. Тем более, он не будет противопоказан даже детям и беременным. За основу можно взять гранатовый сок, добавить вместо сахара немного меда, цедру апельсина, кардамон, гвоздику, корицу, мускатный орех на кончике ножа и развести немного водой.

3. Стоит контролировать потребление простых углеводов. Зимой для снятия стресса хочется съесть что-то сладкое и вкусное, поэтому нужно заменить рафинированные злаки (белый хлеб, сдобу) на цельнозерновые (цельнозерновой хлеб, каши), а традиционные сладости (торты, конфеты и пирожные) на полезные, которые можно употреблять не чаще 1-2 раз в неделю. Это может быть черный шоколад или сладости домашнего приготовления без сахара.

4.. Перед предстоящим праздником или походом в гости не нарушайте режим питания, не пропускайте завтрак и обед. Лучше просто снизить их калорийность, чтобы в сумме за день общий калораж не превышал 2000 килокалорий. Если же все-таки не удалось питаться правильно, постарайтесь съесть небольшую порцию белковой пищи (омлет из яйца или кусочек отварной курочки с салатом или нежирный творог с фруктами), чтобы немного утолить чувство голода и сразу не набрасываться за столом на еду (а аппетит будет при этом очень сильным, и вы съедите в 2-3 раза больше обычного) при этом переизбыток отложится «про запас» в проблемные зоны.

5. Контролируем потребление соли. В холодное время года мы больше начинаем употреблять солений и консерваций, которые содержат много соли. Иногда можно себя побаловать квашеной капустой, съесть 1 квашеный помидор, ½ соленого огурчика. Не забывайте, что избыточное употребление соли способствует задержке жидкости и увеличению веса, поэтому контролируем суточное потребление соли.