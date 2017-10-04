Медики раскрыли чудотворные лечебные свойства эхинацеи

MIGnews.com.ua

Когда наступает осень, а с ней резкая смена погоды, очень важно позаботься о здоровье и вспомнить о лечебных возможностях эхинацеи, передает zdorov-info.

Сообщается, что данное всем известное лекарственное растение давно прославилось не только своими стимулирующими иммунитет действиями, а и характеристиками, которые способны помочь в борьбе с простудными заболеваниями.

Эхинацея владеет противовоспалительными и антибактериальными свойствами, благодаря чему ее часто применяют для лечения ран, заболеваний кожи, полости рта, промывания глаз и тому подобного. Существует несколько наиболее доступных форм эхинацеи: сборы, фиточаи, настойки, фитопрепараты и биологически активные добавки на основе лекарственного растения.

В зависимости от проблем со здоровьем, можно выбрать необходимый препарат. Так, цветы и листья эхинацеи содержат полисахариды, которые защищают от попадания микробов в человеческие клетки и помогают тканям восстанавливаться.

А в корне этого растения содержатся вещества алкиламиды, имеющие анестезирующие свойства, а также инулин, помогающий стимулировать клетки иммунной системы.

Кроме того, эхинацея богата кальцием, калием, цинком, селеном и другими полезными микро и макроэлементами.

Настойка эхинацеи поможет справиться с простудными болезнями и станет мерой профилактики портив них. Нередко эхинацею рекомендуют при вирусных, грибковых и инфекционных болезнях различных органов - при отите, цистите. В случае кожных заболеваний, лучше использовать отвары из эхинацеи.