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Медики раскрыли чудотворные лечебные свойства эхинацеи
04.10.2017 21:37

Медики раскрыли чудотворные лечебные свойства эхинацеи

Когда наступает осень, а с ней резкая смена погоды, очень важно позаботься о здоровье и вспомнить о лечебных возможностях эхинацеи, передает zdorov-info.

Сообщается, что данное всем известное лекарственное растение давно прославилось не только своими стимулирующими иммунитет действиями, а и характеристиками, которые способны помочь в борьбе с простудными заболеваниями.

Эхинацея владеет противовоспалительными и антибактериальными свойствами, благодаря чему ее часто применяют для лечения ран, заболеваний кожи, полости рта, промывания глаз и тому подобного. Существует несколько наиболее доступных форм эхинацеи: сборы, фиточаи, настойки, фитопрепараты и биологически активные добавки на основе лекарственного растения.

В зависимости от проблем со здоровьем, можно выбрать необходимый препарат. Так, цветы и листья эхинацеи содержат полисахариды, которые защищают от попадания микробов в человеческие клетки и помогают тканям восстанавливаться.

А в корне этого растения содержатся вещества алкиламиды, имеющие анестезирующие свойства, а также инулин, помогающий стимулировать клетки иммунной системы.

Кроме того, эхинацея богата кальцием, калием, цинком, селеном и другими полезными микро и макроэлементами.

Настойка эхинацеи поможет справиться с простудными болезнями и станет мерой профилактики портив них. Нередко эхинацею рекомендуют при вирусных, грибковых и инфекционных болезнях различных органов - при отите, цистите. В случае кожных заболеваний, лучше использовать отвары из эхинацеи.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, разнообразные ароматы способны по-разному влиять на самочувствие человека, однако, по словам ученым, определенные запахи даже могут сделать человека счастливее. Существуют восемь главных запахов, которые отлично поднимают настроение.

Теги материала: лекарство, болезнь, лечение, врачи, доктор
Новости СМИ2
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