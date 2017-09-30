Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Здоровье
Супрун назвала болезнь, от которой умирает большинство украинцев
30.09.2017 20:55

Супрун назвала болезнь, от которой умирает большинство украинцев

В субботу, 30 сентября, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook сообщила, что сердечно-сосудистые заболевания являются причиной смерти 67% граждан Украины.

Согласно ее словам, эта статистика указывает, что украинцам следует быть более внимательными к себе.

Также Супрун подчеркнула, что информация о том, что инфаркт сопровождается только сильной болью в груди является мифом.

"Сердечный приступ происходит при менее специфических симптомах, игнорирование которых может стоить жизни", - рассказала Супрун.

Как сообщал MIGnews.com.ua, министерство здравоохранения Украины намерено перераспределить медицинскую субвенцию для того, чтобы выплатить задолженности медикам.

Супрун отметила, что по состоянию на 2017 год необеспеченность коммунальных учреждений здравоохранения фондом оплаты труда составляет 2,8 миллиарда гривен.

 

Теги материала: Супрун, здоровье, украинцы, смерть, сердце
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Ученые: Недостаток сна провоцирует развитие рака, инфаркта и болезнь Альцгеймера
Важное
Ученые: Недостаток сна провоцирует развитие рака, инфаркта и болезнь Альцгеймера
Ученые обнаружили самый смертоносный вирус на планете
Важное
Ученые обнаружили самый смертоносный вирус на планете
Диетологи назвали продукты, которые помогут выспаться
Важное
Диетологи назвали продукты, которые помогут выспаться
Ученые рассказали, какие продукты являются причинами проблемной кожи
Важное
Ученые рассказали, какие продукты являются причинами проблемной кожи
Ученые рассказали о главной причине смерти во время секса
Важное
Ученые рассказали о главной причине смерти во время секса
Ученые рассказали о быстром и эффективном способе обновить иммунитет
Важное
Ученые рассказали о быстром и эффективном способе обновить иммунитет

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
Эксклюзив  Саакашвили рассказал, кто стоит за уничтожением дома Руссова
30.09.2017
Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
Эксклюзив  Политолог: После взрыва в Калиновке коррупционеры могут списать любое количество оружия
30.09.2017
Саакашвили рассказал о своих планах по отношению к правительству Украины
Эксклюзив  Саакашвили рассказал о своих планах по отношению к правительству Украины
29.09.2017
Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров
Эксклюзив  Тимошенко выиграла у банкира две бутылки вина, пробежав 12 километров  Видеорепортаж
29.09.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика