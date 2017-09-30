Супрун назвала болезнь, от которой умирает большинство украинцев

MIGnews.com.ua

В субботу, 30 сентября, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook сообщила, что сердечно-сосудистые заболевания являются причиной смерти 67% граждан Украины.

Согласно ее словам, эта статистика указывает, что украинцам следует быть более внимательными к себе.

Также Супрун подчеркнула, что информация о том, что инфаркт сопровождается только сильной болью в груди является мифом.

"Сердечный приступ происходит при менее специфических симптомах, игнорирование которых может стоить жизни", - рассказала Супрун.

Как сообщал MIGnews.com.ua, министерство здравоохранения Украины намерено перераспределить медицинскую субвенцию для того, чтобы выплатить задолженности медикам.

Супрун отметила, что по состоянию на 2017 год необеспеченность коммунальных учреждений здравоохранения фондом оплаты труда составляет 2,8 миллиарда гривен.