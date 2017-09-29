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Стало известно, какой овощ замедляет рост раковых опухолей на 60%
29.09.2017 21:31

Стало известно, какой овощ замедляет рост раковых опухолей на 60%

Медики рассказали о правилах выбора и употребления моркови, которые помогут защитить организм от раковых образований, передает  dobryjlikar.

Известно, что морковь богата мощными антиоксидантами - каротиноидами, которые способны восстанавливать клеточные и молекулярные повреждения, также этот овощ укрепляет иммунитет благодаря высокому содержанию витамина А.

Кроме того, морковь имеет выраженный антибактериальный эффект, а также предотвращает воспалительные процессы и приостанавливает их. Морковный сок используют в лечебном питании при гипо- и авитаминозе А, заболеваниях печени, сердечно-сосудистой системы, почек, желудка, при малокровии, полиартрите, нарушениях минерального обмена и тому подобное.

Последние исследования доказали, что витамин А предотвращает 80% болезней, а при наличии онкологии замедляет рост опухолей на 60%. и убивает раковые клетки.

Врачи советуют потреблять морковь ежедневно. Однако обязательным компонентом являются жиры, ведь витамин А относится к жирорастворимым витаминов, которые усваиваются только при наличии жиров. Поэтому если пить морковный сок (конечно, он должен быть свежевыдавленным), есть смысл добавить в него несколько капель масла - льняного, оливкового или тыквенного. Кроме того, лучше пить не чистый морковный сок, а напополам разбавленный с яблочным. Дело в том, что яблоки содержат кислоты, которые нейтрализует развитие бактерий в соке.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, исследователи из Соединенных Штатов Америки заметили, что некоторые компоненты помидора имеют способность защищать печень от разрушительного воздействия алкогольных напитков.

Теги материала: морковь, онкология, защита, организм
Новости СМИ2
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