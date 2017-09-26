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Ученые: Недостаток сна провоцирует развитие рака, инфаркта и болезнь Альцгеймера
26.09.2017 20:00

Ученые: Недостаток сна провоцирует развитие рака, инфаркта и болезнь Альцгеймера

Ведущий невролог Мэтью Уокер рассказал, что недостаток сна увеличивает риск развития рака, инфаркта и болезнь Альцгеймера, сообщает Обозреватель.

По словам ученого, если бы люди знали о связях между потерей сна, болезнью Альцгеймера, раком, диабетом, ожирением и нарушением психического здоровья, они бы старались получить рекомендованные восемь часов сна.

Более 20 крупномасштабных эпидемиологических исследований свидетельствуют о четкой взаимосвязи: чем короче ваш сон, тем короче жизнь. Например, взрослые в возрасте от 45 лет и старше, которые спят меньше шести часов в сутки, имеют на 200% больше шансов "заработать" сердечный приступ или инсульт в течение жизни, по сравнению с теми, кто спит семь или восемь часов в сутки.

Стоит отметить, что сон оказывает мощное воздействие на иммунную систему. Отсутствие сна даже на одну ночь резко снижает устойчивость организма.

По данным источника, короткий сон может повлиять даже на противораковые иммунные клетки. Нарушения в циркадных ритмах сна приводит к увеличению вероятности развития рака, включая рак молочной железы, предстательной железы, эндометрия и толстой кишки.

Слишком мало сна во жизни взрослого человека значительно повышает риск развития болезни Альцгеймера. Причины этого трудно обобщать, но это связано с отложением токсина белка, которые накапливаются в мозге людей, страдающих от этой болезни, убивая окружающие клетки. Во время глубокого сна такие отложения эффективно очищают мозг.

Кроме этого, глубокий сон - часть, когда мы начинаем мечтать - это терапевтическое состояние, в течение которого мы освобождаемся от негативных эмоций.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, есть десять основных симптомов, по которым можно во время узнать, что есть некоторые проблемы с почками. При выраженной почечной недостаточности в организме задерживается мочевина и другие вредные вещества. 

Теги материала: сон, здоровье, ученые, онкология, болезнь Альцгеймера, инфаркт
Новости СМИ2
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