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Ученые обнаружили самый смертоносный вирус на планете
22.09.2017 21:52

Ученые обнаружили самый смертоносный вирус на планете

Ученые назвали самый смертоносный вирус на планете, которым оказался вовсе не ВИЧ, а штаммы вируса гепатита, передает журнал Lancet.

Согласно данным исследователей, ежегодно гепатит убивает 1,34 миллиона человек. В это число включены также летальные исходы, связанные с осложнениями от гепатита - циррозом, раком печени и другими тяжелыми заболеваниями. Отмечается, что большинство носителей инфекции не знают о своем диагнозе. При этом отсутствуют глобальные проекты с достаточным финансированием, направленные на борьбу с этим опасным заболеванием.

Сообщается, что выводы ученых основаны на анализе медицинских карт жителей 147 стран мира за последние 40 лет, в которых в числе прочего указывалась причина их смерти.

Оказывается, что около 19,4% смертей в мире вызваны инфекционными заболеваниями. Доля их постепенно растет. Исследователи связывают печальную статистику с ухудшением качества медицинской помощи и резким ростом численности населения в развивающихся странах.

Второе место по опасности занял туберкулез: ежегодно он уносит 1,2 миллиона жизней. На третьем месте - ВИЧ-инфекция (около 1 млн смертей). Четвертую позицию заняла малярия, на счету которой ежегодно 719 тысяч умерших.

Ученые отмечают, что в реальности число жертв вирусных заболеваний значительно больше в связи с тем, что многие страны не предоставляют качественные данные о причинах смертности.

Согласно мнению ученых, главная опасность вируса гепатита состоит в том, что за последние годы число вызванных им смертей увеличилось на 22%. Уровень смертности от ВИЧ и малярии, напротив, постепенно снижается.

Исследователи объясняют рост смертности от гепатита несколькими факторами: нехваткой финансирования изучения заболевания, дороговизной вакцин и лекарств для лечения заразы и, наконец, неосведомленностью людей о заражении этим вирусом. Ученые указывают, что сегодня лишь 5% жителей развитых и развивающихся стран знают о своем диагнозе и проходят лечение.

Президент Всемирного альянса по борьбе с гепатитом Чарльз Гор заявил, что не удивлен выводами ученых. По его оценке, ведущие страны мира всегда уделяли мало внимания борьбе с гепатитом. В частности, в мире не существует глобальных проектов финансирования такой деятельности.

Как сообщал MIGnews.com.uа, когда дело касается почек, то очень важно выявить проблемы, пока они не начали носить хронический либо фатальный характер.

Теги материала: вирус, смерть, ученые, статистика
Новости СМИ2
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