Диетологи назвали продукты, которые помогут выспаться

MIGnews.com.ua

Специалисты рассказали о продуктах, которые необходимо есть перед сном, чтобы выспаться, и те, к которым лучше не притрагиваться в вечернее время, передает HealthInfo .

По статистике, с бессонницей сталкивается каждый третий человек, а большинство представителей взрослого населения не получают рекомендованных восемь часов сна. Одной из причин этого может являться питание, особенно перед отходом в постель. Британские эксперты в области здорового питания дали ряд рекомендаций о том, какие продукты необходимо употреблять перед сном.

Например, бананы содержат магний, помогающий мышцам расслабиться, и гормоны серотонин и мелатонин, вызывающие сонливость. Богатый глюкозой мед также полезен для быстрого погружения в сон, он сообщает мозгу о необходимости отключить химическое вещество, стимулирующее бодрствование, - орексин.

В миндале присутствует триптофан и магний, которые способствуют природной стабилизации сердечного ритма, замедлению работы мышц и нервов. Овес помогает вырабатывать инсулин и увеличивать уровень сахара в крови естественным образом, и богат мелатонином. Также индейка содержит вызывающий сонливость триптофан.

В то же время, специалисты запрещают употреблять алкоголь перед сном, так как он нарушает нормальное чередование быстрых и медленных фаз сна, в связи с чем утром человек просыпается с ощущением разбитости. От острой пищи, напрягающей желудок, тоже лучше отказаться из-за содержащегося в ней капсаицина, изменяющего температуру тела.

Кроме того, жирные продукты напрягают пищеварительную систему и вызывают выделение большого количества желудочного сока, поэтому их стоит избегать. Ожидаемо, в список запрещенных продуктов попал кофе, оказывающий стимулирующее воздействие. Твердые сорта сыра и переработанное мясо завершают перечень из-за содержания высокого уровня аминокислоты тирамина, заставляющей мозг выделять химическое вещество, которое вызывает ощущение пробуждения.