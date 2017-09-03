Ученые рассказали, какие продукты являются причинами проблемной кожи

MIGnews.com.ua

По словам ученых, причинами проблемной кожи могут быть как постоянные стрессы и неправильный уход, так и продукты, которые вы потребляете каждый день, сообщает vgoru.org .

Существует несколько основных продуктов, которые в первую очередь нужно исключить из ежедневного потребления, чтобы кожа стала красивой и здоровой.

Газированные напитки, сахар и шоколад

Соответственно сахар, который есть в составе этих продуктов, приводит к резкому увеличению инсулина в организме, который путем вывода жирного вещества, может привести к закупорке пор и образованию воспалений и акне. Исключите из своего рациона сладкие газированные напитки, заменив их чистой водой.

Молочные продукты

Вторым, не менее вредным продуктом, считается молочная продукция. Как утверждают косметологи, все молочные продукты содержат гормоны коровы, которые провоцируют гормональные угри у людей. Однако, богатые кальцием продукты важны для здоровья всего организма, поэтому вместо этих продуктов, вы можете потреблять другие, не менее полезные: сою, брокколи, капусту и зелень.

Хлеб и мучные изделия

Белый хлеб, подслащенные хлебные злаки, макароны, хлебобулочные изделия, белый рис не несут никакой пищевой ценности и не приносят пользу организму.Эти продукты изготавливаются на основе обработанного искусственного масла, такого как масло канолы, соевое масло и другие «растительные масла», которые и провоцируют воспаления на лице.