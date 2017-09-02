Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека

Голландские ученые Тилбургского университета установили максимальную продолжительность жизни человека, сообщает Коореспондент.
По данным исследования, мужчины могут дожить до 114,1 года, а женщины − до 115,7 года.
Стоит отметить, что к такому выводу ученые пришли после анализа продолжительности жизни свыше 75 тысяч жителей Нидерландов, скончавшихся за последние 30 лет в возрасте более 94 лет.
Кроме этого, за 1986-2015 годы максимальная продолжительность жизни людей не изменилась. Из-за этого, специалисты предположили, что достигнут предел человеческой жизни.
Как сообщал MIGnews.com.uа, ученые рассказали о главной причине смерти во время секса. Стоит отметить, что причиной частых смертей при занятии любовью является шок партнеров, которые не знают, как реагировать, и не сразу вызывают скорую помощь.