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Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека
02.09.2017 15:49

Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека

Голландские ученые Тилбургского университета установили максимальную продолжительность жизни человека, сообщает Коореспондент.

По данным исследования, мужчины могут дожить до 114,1 года, а женщины − до 115,7 года.

Стоит отметить, что к такому выводу ученые пришли после анализа продолжительности жизни свыше 75 тысяч жителей Нидерландов, скончавшихся за последние 30 лет в возрасте более 94 лет.

Кроме этого, за 1986-2015 годы максимальная продолжительность жизни людей не изменилась. Из-за этого, специалисты предположили, что достигнут предел человеческой жизни.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ученые рассказали о главной причине смерти во время секса. Стоит отметить, что причиной частых смертей при занятии любовью является шок партнеров, которые не знают, как реагировать, и не сразу вызывают скорую помощь.

Теги материала: ученые, исследования, старость, продолжительность жизни
Новости СМИ2
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