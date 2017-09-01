Ученые рассказали о главной причине смерти во время секса

MIGnews.com.ua

Стало известно, что главная причина смерти мужчин во время секса - это сердечный приступ, сообщает Корреспондент .

По данным источника, представители мужского пола умирают от сердечного приступа во время секса, из-за того, что их партнеры стесняются позвать на помощь.

Согласно результатам исследований ученых из Европейского госпиталя имени Жоржа Помпиду, только один из восьми человек выживал при сердечном приступе, возникшем во время полового акта.

Стоит отметить, что причиной частых смертей при занятии любовью является шок партнеров, которые не знают, как реагировать, и не сразу вызывают скорую помощь. При этом каждая минута задержки снижает шансы выживания больного на 10%. Если сердечный приступ происходил во время секса, то больному по статистике приходилось дожидаться сердечно-легочной реанимации в два раза дольше.