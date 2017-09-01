Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Здоровье
Ученые рассказали о главной причине смерти во время секса
01.09.2017 11:55

Ученые рассказали о главной причине смерти во время секса

Стало известно, что главная причина смерти мужчин во время секса - это сердечный приступ, сообщает Корреспондент.

По данным источника, представители мужского пола умирают от сердечного приступа во время секса, из-за того, что их партнеры стесняются позвать на помощь.

Согласно результатам исследований ученых из Европейского госпиталя имени Жоржа Помпиду, только один из восьми человек выживал при сердечном приступе, возникшем во время полового акта.

Стоит отметить, что причиной частых смертей при занятии любовью является шок партнеров, которые не знают, как реагировать, и не сразу вызывают скорую помощь. При этом каждая минута задержки снижает шансы выживания больного на 10%. Если сердечный приступ происходил во время секса, то больному по статистике приходилось дожидаться сердечно-легочной реанимации в два раза дольше.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в корпоративной газете "Укрзализныци" написали, как правильно заниматься сексом в поезде.

 

Теги материала: секс, Здоровье, ученые, исследование
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Ученые рассказали о быстром и эффективном способе обновить иммунитет
Важное
Ученые рассказали о быстром и эффективном способе обновить иммунитет
Ученые создали болеутоляющее без наркотических веществ
Важное
Ученые создали болеутоляющее без наркотических веществ
Названы продукты, которые нужны женщине для укрепления репродуктивной функции
Важное
Названы продукты, которые нужны женщине для укрепления репродуктивной функции
Ученые выяснили, как замедлить старение
Важное
Ученые выяснили, как замедлить старение
Названы семь причин пользы красного вина для здоровья
Важное
Названы семь причин пользы красного вина для здоровья
Ученые нашли способ победить бессонницу за 1 минуту
Важное
Ученые нашли способ победить бессонницу за 1 минуту

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика