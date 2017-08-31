Власти США одобрили новейший метод лечения лейкемии у детей

MIGnews.com.ua

Правительство Соединенных Штатов Америки одобрило новый метод лечения лейкемии у детей, основывающийся на генной терапии, передает Интерфакс-Украина.

Метод под названием "CAR-T cells" станет первым одобренным в Соединенных Штатах Америки способом лечения, в ходе которого используются принципы генной инженерии.

"Это абсолютно новый способ лечения рака", - заявил доктор Стивен Грапп, который работает в детской больнице Филадельфии и стал одним из первых медиков, успешно применивших новый метод в экспериментальном лечении.

Суть "CAR-T cells" заключается в использовании клетки крови пациента, которую модифицируют так, чтобы они атаковали клетки рака в организме. Благодаря этому собственные модифицированные клетки ребенка в течение нескольких месяцев либо лет борются против болезни в организме.

Кроме того, указано, что одна процедура модификации и введения клеток для борьбы с лейкемией у детей будет стоить 475 тысяч долларов. Но компания, занимающаяся разработкой "CAR-T cells", пообещала не брать деньги с пациентов, у которых не проявятся признаки улучшения спустя месяц после процедуры.