Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Здоровье
В США дали добро на первое в мире генетическое лечение детской лейкемии
30.08.2017 20:36

В США дали добро на первое в мире генетическое лечение детской лейкемии

В США управление по контролю за продуктами и медикаментами (FDA) одобрило первую терапию, которая генетически обрабатывает собственные клетки крови пациентов, для поиска и лечения детской лейкемии, передает AP. 

Сообщается, что FDA в среду, 30 августа, провело клеточную терапию "CAR-T" корпорации Novartis Pharmaceutical, что попадет на рынок Соединенных Штатов. Это еще один из видов "живых препаратов", разработанных для лечения рака крови и, возможно, других онкологических заболеваний.

Известно, что CAR-T - терапия предназначена для детей и молодых людей с острым лимфобластным лейкозом, которые имеют рецидив несмотря на лучшие современные методы лечения. Несмотря на некоторые серьезные побочные эффекты, ключевым тестом было установлено, что после однократной инъекции около 80% пациентов с осложнениями прошли ремиссию.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, исследователям удалось доказать, что низкий уровень железа  в человеческом организме повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, что свидетельствует о том, что красное мясо является невероятно полезным для здоровья человеческого сердца.

Теги материала: США, лечение, лейкоз, дети
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [20] всего оценили 2
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Ученые рассказали о быстром и эффективном способе обновить иммунитет
Важное
Ученые рассказали о быстром и эффективном способе обновить иммунитет
Специалисты сообщили, что более 1500 детей лечились от кишечных инфекций в Николаевской области
Важное
Специалисты сообщили, что более 1500 детей лечились от кишечных инфекций в Николаевской области
Эксперты назвали топ -10 лечебных трав
Важное
Эксперты назвали топ -10 лечебных трав
Ученые смогли найти способ минимизации распространения ВИЧ в организме
Важное
Ученые смогли найти способ минимизации распространения ВИЧ в организме
Победить рак: как пациенту проконтролировать качество своего лечения
Важное
Победить рак: как пациенту проконтролировать качество своего лечения
Американские ученые предупредили об эпидемии червей, поражающих человеческий мозг
Важное
Американские ученые предупредили об эпидемии червей, поражающих человеческий мозг

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
Эксклюзив  Тука объяснил, почему США выгодно дать Украине летальное оружие
28.08.2017
Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
Эксклюзив  Лунный гороскоп на неделю 28 августа - 3 сентября
28.08.2017
Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших
Эксклюзив  Взрыв на Грушевского: увеличилось число пострадавших  Видеорепортаж
24.08.2017
В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ
Эксклюзив  В Киеве начался военный парад ко Дню Независимости Украины. ТРАНСЛЯЦИЯ  Видеорепортаж
24.08.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика