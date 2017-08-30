В США дали добро на первое в мире генетическое лечение детской лейкемии

MIGnews.com.ua

В США управление по контролю за продуктами и медикаментами (FDA) одобрило первую терапию, которая генетически обрабатывает собственные клетки крови пациентов, для поиска и лечения детской лейкемии, передает AP.

Сообщается, что FDA в среду, 30 августа, провело клеточную терапию "CAR-T" корпорации Novartis Pharmaceutical, что попадет на рынок Соединенных Штатов. Это еще один из видов "живых препаратов", разработанных для лечения рака крови и, возможно, других онкологических заболеваний.

Известно, что CAR-T - терапия предназначена для детей и молодых людей с острым лимфобластным лейкозом, которые имеют рецидив несмотря на лучшие современные методы лечения. Несмотря на некоторые серьезные побочные эффекты, ключевым тестом было установлено, что после однократной инъекции около 80% пациентов с осложнениями прошли ремиссию.