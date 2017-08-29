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Ученые рассказали о быстром и эффективном способе обновить иммунитет
29.08.2017 21:54

Ученые рассказали о быстром и эффективном способе обновить иммунитет

Исследователи из Соединенных Штатов Америки обнаружили способ, благодаря которому можно "перезагрузить" ослабленный иммунитет всего за несколько минут, передает HealthInfo.

Ученые считают, что холодный душ является эффективным средством для того, чтобы обновить иммунитет. Они указали, что его использование способствует росту иммунных клеток - Т-лимфоцитов и NK-клеток, которые обеспечивают защиту от вредных компонентов, проникающих в организм и провоцирующих болезнетворные процессы.

"Всего две минуты, потраченные на холодный душ, дадут возможность уменьшить риск заболевания простудой. Прохладная вода помогает улучшить кровообращение и нормализовать обмен веществ", - подчеркнули медицинские работники, организовавшие исследование.

Во время испытаний добровольцы в течение месяца периодически принимали холодный душ. После окончания исследования выяснилось, что благодаря такой практике повышается жизненный тонус, концентрация внимания и уменьшаются симптомы депрессии. Кроме того, она активизирует процессы восстановления мышечной ткани и формирования бурого жира.

Однако специалисты добавили, что и у этого способа оздоровления есть противопоказания. Например, они касаются людей с хроническими проблемами сердца и тех, кто склонен к скачкам давления, как низкого, так и высокого.

Как сообщал MIGnews.com.ua, диетологи отмечают, что прием сливочного масла в разумных количествах очень полезно для организма.

Теги материала: США, здоровье, иммунитет, ученые, душ
Новости СМИ2
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