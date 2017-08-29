Ученые рассказали о быстром и эффективном способе обновить иммунитет

MIGnews.com.ua

Исследователи из Соединенных Штатов Америки обнаружили способ, благодаря которому можно "перезагрузить" ослабленный иммунитет всего за несколько минут, передает HealthInfo .

Ученые считают, что холодный душ является эффективным средством для того, чтобы обновить иммунитет. Они указали, что его использование способствует росту иммунных клеток - Т-лимфоцитов и NK-клеток, которые обеспечивают защиту от вредных компонентов, проникающих в организм и провоцирующих болезнетворные процессы.

"Всего две минуты, потраченные на холодный душ, дадут возможность уменьшить риск заболевания простудой. Прохладная вода помогает улучшить кровообращение и нормализовать обмен веществ", - подчеркнули медицинские работники, организовавшие исследование.

Во время испытаний добровольцы в течение месяца периодически принимали холодный душ. После окончания исследования выяснилось, что благодаря такой практике повышается жизненный тонус, концентрация внимания и уменьшаются симптомы депрессии. Кроме того, она активизирует процессы восстановления мышечной ткани и формирования бурого жира.

Однако специалисты добавили, что и у этого способа оздоровления есть противопоказания. Например, они касаются людей с хроническими проблемами сердца и тех, кто склонен к скачкам давления, как низкого, так и высокого.