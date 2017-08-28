Диетологи рассказали о пользе употребления сливочного масла для организма

MIGnews.com.ua

Диетологи отмечают, что прием сливочного масла в разумных количествах очень полезно для организма, передает Zdorov-info.com.ua.



По мнению специалистов, если вы будете съедать в день ломтик хлеба из цельного зерна со сливочным маслом, то пополните запасы жирных кислот в организме. Например, благодаря молочному жиру лучше усваивается кальций и регулируется уровень холестерина в крови. Кстати, о холестерине: данное органическое соединение является одним из незаменимых составляющих клеточных мембран. Без холестерина невозможен синтез некоторых витаминов, кислот, гормонов и т.д.



Поэтому отказываться совсем от сливочного масла из-за боязни "передозировки" вредным холестерином тоже не выход. Все хорошо в меру, в том числе - и количество съедаемого сливочного масла. Помимо жирных кислот, сливочное масло богато белками, углеводами, витаминами группы В, РР, Е, А, железом, цинк, калием, кальцием, магнием, фосфором, медью, натрием.



Диетологи советуют употреблять в день не более 30 г сливочного масла. Что касается спреда – изделия на основе смесей различных молочных и растительных жиров, то от него как раз стоит отказаться, поскольку в таком продукте содержатся вкусовые добавки и ароматизаторы, а содержащиеся в спредах пальмовая и стеариновая кислоты мешают усваиванию кальция.



Чтобы не опасаться за свое здоровье и использовать сливочное масло во благо, следует не превышать рекомендуемые дозы и также включать в рацион продукты, способствующие нейтрализации вредного холестерина в организме: рыбу (особенно жирные сорта), орехи, малина, грейпфруты, чеснок, нерафинированные растительные масла.