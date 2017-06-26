Диетологи рассказали о секрете правильного употребления меда для очищения печени

MIGnews.com.ua

Мед содержит много полезных веществ, полезных для здоровья, но для больных холециститом его особая ценность заключается в желчегонном действии, передает Healthinfo .

Мед используют также в качестве лечебного средства^ рекомендуется выпивать по утрам натощак 100 мл воды с растворенной в ней 1 ст. л. меда, улечься на правый бок и подложить под себя заранее подготовленную грелку.

В этом положении необходимо побыть около 30-40 минут. Повторять процедуру нужно в течение 5 дней. Эта мера позволит выгнать из желчевыводящих путей всю скопившуюся там за ночь желчь.

Для профилактики и облегчения состояния при калькулезном холецистите рекомендуется употреблять в пищу отваренные кукурузные початки с медом.