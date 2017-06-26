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Диетологи рассказали о секрете правильного употребления меда для очищения печени
26.06.2017 21:35

Диетологи рассказали о секрете правильного употребления меда для очищения печени

Мед содержит много полезных веществ, полезных для здоровья, но для больных холециститом его особая ценность заключается в желчегонном действии, передает Healthinfo.

Мед используют также в качестве лечебного средства^ рекомендуется выпивать по утрам натощак 100 мл воды с растворенной в ней 1 ст. л. меда, улечься на правый бок и подложить под себя заранее подготовленную грелку.

В этом положении необходимо побыть около 30-40 минут. Повторять процедуру нужно в течение 5 дней. Эта мера позволит выгнать из желчевыводящих путей всю скопившуюся там за ночь желчь.

Для профилактики и облегчения состояния при калькулезном холецистите рекомендуется употреблять в пищу отваренные кукурузные початки с медом.

Как сообщал MIGnews.com.ua, американские ученые заявили, что самым опасным продуктом в мире являются диетические газированные напитки с пометкой "0% sugar" и заменителями сахара.

Теги материала: мед, печень, диетологи, очистка
Новости СМИ2
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