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Итальянский суд признал влияние мобильного телефона на образование опухолей мозга
21.04.2017 18:09

Итальянский суд признал влияние мобильного телефона на образование опухолей мозга

В пятницу, 21 апреля, в ходе заседания суда в городе Имреа в Италии было принято решение, в котором доказана причинно-следственная связь между регулярным использованием мобильных телефонов и возникновением опухолей мозга, передает Интерфакс

Данное решение было принято по отношению к делу 57-летнего Роберто Ромео, у которого, вследствие многочасовых разговоров по телефону, развилась опухоль мозга. После рассмотрения, суд назначил ему государственную выплату за вредные рабочие условия. Роберто - руководитель одной из местных фирм, в его служебные обязанности входят периодические разговоры по телефону, касаемо служебных дел, в силу этого он около 15 лет минимум по 3 часа в день говорил по мобильному телефону.

"Мне необходимо было организовывать рабочий процесс и беседовать с коллегами все время, хоть в машине, хоть дома". Но при этом он выступает за взвешенный подход и всестороннее изучение вопроса. "Я верю, что нам следует знать больше о том, как пользоваться мобильными", - заявил в суде истец.

Отныне пенсию он будет получать от итальянского Государственного института страхования от несчастных случаев на работе (INAIL), но есть вероятность, что суд обжалует решение. Ромео сообщил о том, что начал чувствовать что-то неладное еще в 2010 году, когда его ухо было вечно заложенным. Кстати, во время операции по удалению опухоли, пациенту удалили слуховой нерв, и теперь Ромео ничего не слышит правым ухом.

При этом специалисты Международного агентства по исследованию рака (МАИР), входящего в структуру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявили, что нельзя исключать вреда мобильных телефонов, однако риск очень небольшой.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, представители Агентства по охране окружающей среды Соединенных Штатов Америки заявили, что в 46% средств, предназначенных для ухода за телом, содержится опасное вещество 1,4-диоксан, являющееся канцерогеном. 

Теги материала: мобильный, телефон, суд, опухоль, мозг, здоровье
Новости СМИ2
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