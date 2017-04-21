Итальянский суд признал влияние мобильного телефона на образование опухолей мозга

MIGnews.com.ua

В пятницу, 21 апреля, в ходе заседания суда в городе Имреа в Италии было принято решение, в котором доказана причинно-следственная связь между регулярным использованием мобильных телефонов и возникновением опухолей мозга, передает Интерфакс

Данное решение было принято по отношению к делу 57-летнего Роберто Ромео, у которого, вследствие многочасовых разговоров по телефону, развилась опухоль мозга. После рассмотрения, суд назначил ему государственную выплату за вредные рабочие условия. Роберто - руководитель одной из местных фирм, в его служебные обязанности входят периодические разговоры по телефону, касаемо служебных дел, в силу этого он около 15 лет минимум по 3 часа в день говорил по мобильному телефону.

"Мне необходимо было организовывать рабочий процесс и беседовать с коллегами все время, хоть в машине, хоть дома". Но при этом он выступает за взвешенный подход и всестороннее изучение вопроса. "Я верю, что нам следует знать больше о том, как пользоваться мобильными", - заявил в суде истец.

Отныне пенсию он будет получать от итальянского Государственного института страхования от несчастных случаев на работе (INAIL), но есть вероятность, что суд обжалует решение. Ромео сообщил о том, что начал чувствовать что-то неладное еще в 2010 году, когда его ухо было вечно заложенным. Кстати, во время операции по удалению опухоли, пациенту удалили слуховой нерв, и теперь Ромео ничего не слышит правым ухом.

При этом специалисты Международного агентства по исследованию рака (МАИР), входящего в структуру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявили, что нельзя исключать вреда мобильных телефонов, однако риск очень небольшой.