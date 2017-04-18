В Китае обнаружено растение, способное бороться с ожирением

MIGnews.com.ua

Китайские ученые обнаружили в составе растения "трехкрыльник Вильфорд" вещество, которое способно значительно ускорить метаболизм человека, передает Discover24 .

Данное растение - десятиметровая Лиана, растет в Японии, Китае и Корее. Вещество, которые ученые выделили из ее состава - целастрол, способно помочь в борьбе с лишним весом.

Исследователи уже увенчали целастрол одним из наиболее эффективных естественных природных соединений, которое, как считают медики, также имеет свойства способные помогать в лечении сложных человеческих болезней, среди которых и рак.

В результате проведенных на грызунах экспериментах, было обнаружено, что данное вещество способно контролировать вес животных, несмотря на то, чем они питаются. На данный момент продолжается изучение особенностей открытого вещества, на основе полученных знаний ученые планируют создать очень эффективное лекарство против ожирения.