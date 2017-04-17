Топ-6 трав, помогающих избавиться от болей в желудке

MIGnews.com.ua

Иногда люди испытывают боли в желудке не хронического характера и на первых моментах можно попробовать справиться при помощи разных трав, передает Healthinfo.

При болях в желудке важно определить их причину. Если они вызваны психоэмоциональными факторами, перееданием или гастритом, облегчить состояние помогут лекарственные травы.

Подборка лекарственных трав:

1.Актинидия острая. Свежие и переработанные ягоды полезны при гастралгии.

2.Букашник горный. При болях в желудке пить настой травы (1ст.л. сырья залить 200 мл кипятка, настаивать 30 минут) по 1 ст.л. 3-4 раза в день.

3.Воробейник лекарственный. При желудочных болях пить как обезболивающее средство настой сухой травы (1ст.л. сырья залить 200 мл кипятка настаивать 2 часа) по 1-2 ст.л. 3-4 раза в день или принимать настойку из свежей травы (2ст.л. измельченного сырья щалить 200 мл водки, настаивать 7 суток) по 20 капель с водой 3-4 раза в день.

4.Девясил британский. Пр желудочных болях пить настой из листьев (1ст.л. сырья залить 1 стаканом кипятка, дать настояться 1-2 часа, процедить) по 1-2 ст.л. 3-4 раза в день.

5.Дубровник обыкновенный. При болях в животе пить настой травы (4 чайные ложки сырья залить 200 мл кипятка, кипятить 5 минут, процедить) по четверти стакана 4 раза в день перед едой.

6.Жимолость каприфоль. Пить настой листьев и побегов (1ч.л. сырья залить 1 стаканом кипятка, дать настояться 30 минут, процедить) по 1 ст.л. 3 раза в день.