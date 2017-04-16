Медики рассказали об эффективном средстве для лечения панкреатита

MIGnews.com.ua

Панкреатит - группа заболеваний и синдромов, при которых наблюдается воспаление поджелудочной железы. При хроническом панкреатите необходимо каждый день пить цикорий, а при рациональном питании воспаление пройдет за 6-12 месяцев, передает HealthInfo .

Также при панкреатите следует употреблять морскую капусту и другие продукты, которые богаты кобальтом и никелем. Недостаток именно этих минералов вызывает нарушения в работе поджелудочной железы, что, в свою очередь, может привести к возникновению сахарного диабета.

При панкреатите и других желудочно-кишечных заболеваниях необходимо добавлять в рацион много калия, магния, цинка, йода, их природным источником являются фрукты и овощи.

Кроме того, для лечения панкреатита хорошо помогают травы. Например, можно приготовить настой из зверобоя, травы донника, корневищ гравилата, листьев вахты трехлистной, рылец кукурузы обыкновенной, их необходимо взять по одной столовой ложке. Для настоя понадобятся и по две столовые ложки цветков ромашки, листьев подорожника, плодов черники, плодов шиповника, зерен овса и 400 миллилитров воды.

Чтобы приготовить настой необходимо измельчить и перемешать травы, две столовые ложки сбора залить кипятком, настоять в течение 40 минут и процедить. Средство нужно принимать по 0,3 стакана три раза в день перед едой.