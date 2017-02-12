Как пить кофе, чтобы предотвратить рак

MIGnews.com.ua

Исследователи уверены, что для того, чтобы употребление кофе оказала максимально благоприятный эффект на организм, необходимо соблюдать несколько условий, передает Healthinfo .

Ученые рассказали об основных признаках полезного кофе. Например, эксперты из Международного агентства по изучению рака советуют пить кофе, температура которого не превышает 65 градусов, так как, если слишком горячая температура может привести к развитию рака горла и пищевода.

Кофе, который употребляется в условиях нездорового существования, не способен дать позитивный эффект. Он полезен только тогда, когда человек употребляет полезную пищу и не курит. Также кофе лучше пить с кофеином, а не без него, так как при удалении этого компонента напиток теряет множество антиоксидантов, устраняющих окислительный стресс и воспалительные реакции в организме.

Медики считают, что в полезном кофе не должно быть сахара, и он должен быть приготовленным, а не растворимым.