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Ученые назвали самые полезные для здоровья продукты
11.02.2017 21:53

Ученые назвали самые полезные для здоровья продукты

Ученые в ходе исследования обнаружили пять самых полезных для здоровья человека продуктов, передает Gogetnews.info.

1. Болгарский перец вмещает такие витамины, как А, Е, К, Р, С, группы В (В1, В3, В2, В6, В5, В9). По количеству витамина C перец не уступает даже лимону и черной смородине. Содержит в себе антиоксиданты.

2. В кунжуте содержатся витамины А, С, Е и группы В, минералы - фосфор, железо, цинк, магний. Кроме того, он включает в себя полезные кислоты бета-ситостерин, лецитин и фитин. 

3. Морская капуста при систематическом приёме значительно улучшит самочувствие и внешний вид. В ней содержится большой набор макро- и микроэлементов, все витамины из группы B и в большом количестве E, A, C и D. Стоит употреблять морскую капусту людям с заболеванием щитовидной железы, анемией, ожирением и авитаминозе. А также её применяют в качестве предотвращения онкологических заболеваний. 

4. Куркума хранит в себе такие витамины, как К, В3, В2, С, В, кальций, йод, фосфор и железо. Куркуму рекомендуют людям, страдающим сахарным диабетом или ожирением. Очень хорошо помогает при мигрени, болезнях кишечно-желудочного тракта, желчекаменной болезни. 

5. Практически во всех видах грибов есть витамины В1, В2, С, D и РР. Содержится калий, железо, фосфор, цинк, медь и марганец. Также грибы обязательный продукт в рационе вегетарианцев, так как они содержиат большое количество белка, необходимого для хорошего состояния здоровья человека. 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, для решения проблем с лишним весом, стабилизации работы сердца, мозга, почек и нормализации давления нужно включить в рацион грецкие орехи.

Теги материала: организм, продукты, витамины, советы
Новости СМИ2
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