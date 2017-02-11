Ученые назвали самые полезные для здоровья продукты

MIGnews.com.ua

Ученые в ходе исследования обнаружили пять самых полезных для здоровья человека продуктов, передает Gogetnews.info .



1. Болгарский перец вмещает такие витамины, как А, Е, К, Р, С, группы В (В1, В3, В2, В6, В5, В9). По количеству витамина C перец не уступает даже лимону и черной смородине. Содержит в себе антиоксиданты.



2. В кунжуте содержатся витамины А, С, Е и группы В, минералы - фосфор, железо, цинк, магний. Кроме того, он включает в себя полезные кислоты бета-ситостерин, лецитин и фитин.



3. Морская капуста при систематическом приёме значительно улучшит самочувствие и внешний вид. В ней содержится большой набор макро- и микроэлементов, все витамины из группы B и в большом количестве E, A, C и D. Стоит употреблять морскую капусту людям с заболеванием щитовидной железы, анемией, ожирением и авитаминозе. А также её применяют в качестве предотвращения онкологических заболеваний.

4. Куркума хранит в себе такие витамины, как К, В3, В2, С, В, кальций, йод, фосфор и железо. Куркуму рекомендуют людям, страдающим сахарным диабетом или ожирением. Очень хорошо помогает при мигрени, болезнях кишечно-желудочного тракта, желчекаменной болезни.

5. Практически во всех видах грибов есть витамины В1, В2, С, D и РР. Содержится калий, железо, фосфор, цинк, медь и марганец. Также грибы обязательный продукт в рационе вегетарианцев, так как они содержиат большое количество белка, необходимого для хорошего состояния здоровья человека.