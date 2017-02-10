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Назван самый полезный способ приготовления риса
10.02.2017 21:10

Назван самый полезный способ приготовления риса

Ирландские специалисты в области здорового питания сообщили, что множество людей варят рис неправильно, из-за чего их здоровье подвергается существенному риску, передает Healthinfo.

Чтобы правильно приготовить рис, эксперты советуют добавлять в кастрюлю больше воды и давать ей настояться в течение ночи. Именно такой способ позволяет достигнуть максимального эффекта в процессе удаления из риса всех следов мышьяка.

Мышьяк и другие промышленные токсины и пестициды могут оставаться в почве десятки лет, после чего попадают в рис и отравляют его. Специалисты ведут споры о том, какой уровень мышьяка безопасен для здоровья, например, в 2016 году регулирующие ведомства Европейского союза предоставили новые данные.

Если указанный токсин постоянно воздействует на организм, возникает множество проблем со здоровьем, среди которых нарушение развития у детей, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и злокачественные опухоли. В ходе экспериментов стало известно, что способ варки риса определяет то, сколько мышьяка останется в готовом продукте.

Также профессор Энди Меерг с коллегами проверил три способа приготовления риса для программы "Поверьте мне, я врач" телеканала ВВС.

Сначала он варил рис, используя соотношение воды и риса два к одному, при котором вода полностью выпаривается. В ходе второго способа он взял пять порций воды на одну риса, а после приготовления слил лишнюю жидкость, в результате уровень мышьяка уменьшился почти на 50%. Во время третьего метода профессор оставил рис в воде на ночь, благодаря этому количество токсина сократилось на 80%.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, австралийские медики рассказали, что максимальное количество часов работы в неделю не должно превышать 39 часов.

Теги материала: здоровье, Ирландия, еда, продукт, рис, приготовление
Новости СМИ2
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