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Минздрав: В феврале ожидается новый всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ
08.02.2017 10:21

Минздрав: В феврале ожидается новый всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ

В среду, 8 февраля, в Минздраве Украины предупредили о всплеске заболеваемости гриппом и ОРВИ, который ожидается в середине февраля, сообщает Страна.ua.

"Количество заболеваний гриппом среди детей по сравнению с прошлой неделей увеличилось на 5%. Но пока что эпидемический порог не превышен ни в одной из областей Украины", - информировала руководитель центра гриппа и ОРВИ МЗ Татьяна Дыхановская.

На данный момент наивысший порог заболеваемости зафиксирован в Киевской области, а наименьший - в Тернопольский.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Украине каждый третий мужчина и каждая пятая женщина рискуют заболеть раком. Кроме этого в МЗ рассказали, что сейчас в нашей стране более одного миллиона человек болеют онкологическими заболеваниями.

Теги материала: Здоровье, эпидемия, грипп, МОЗ, Минздрав
Новости СМИ2
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