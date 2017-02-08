Минздрав: В феврале ожидается новый всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ

MIGnews.com.ua

В среду, 8 февраля, в Минздраве Украины предупредили о всплеске заболеваемости гриппом и ОРВИ, который ожидается в середине февраля, сообщает Страна.ua .

"Количество заболеваний гриппом среди детей по сравнению с прошлой неделей увеличилось на 5%. Но пока что эпидемический порог не превышен ни в одной из областей Украины", - информировала руководитель центра гриппа и ОРВИ МЗ Татьяна Дыхановская.

На данный момент наивысший порог заболеваемости зафиксирован в Киевской области, а наименьший - в Тернопольский.